Κάθε πρωί, εκατομμύρια Αθηναίοι έχουν τις ίδιες σιωπηλές απορίες: Θα έρθει το λεωφορείο; Θα προλάβω το Μετρό; Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» του Μουσείου Ακρόπολης, ο Όμιλος ΟΑΣΑ προσπάθησε να απαντήσει με αριθμούς.

Τι έγινε το 2026: Οι επιδόσεις

Το πρώτο δεκάμηνο του έτους οι επικυρώσεις έφτασαν τα 284,8 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 12,8% σε σχέση με πέρυσι. Ο Οκτώβριος ήταν ο πιο φορτωμένος μήνας μετά την πανδημία, με σχεδόν 33 εκατομμύρια επικυρώσεις. Σύμφωνα με τον Αντώνη Κεραστάρη, οι επικυρώσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2021 και ανεβαίνουν για πέμπτη χρονιά.

Στους δρόμους εκτελέστηκαν 4,12 εκατ. δρομολόγια λεωφορείων (+4,4%), ενώ στο Μετρό και το Τραμ τα δρομολόγια έφτασαν τα 402.000 (+1,3%). Το πιο χειροπιαστό νούμερο αφορά την αξιοπιστία: το 89,3% των προγραμματισμένων δρομολόγιων λεωφορείων εκτελέστηκε, έναντι 82,9% πέρυσι. Με απλά λόγια, λιγότερες «χαμένες» διελεύσεις και λιγότερη αναμονή στη στάση.

Ο στόλος αλλάζει πρόσωπο. Η μέση ηλικία των λεωφορείων έχει μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το 2019, ενώ η ΟΣΥ μιλά για ανανέωση σχεδόν του 80% του στόλου με 865 σύγχρονα ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και Euro VI οχήματα. Οι πρότυπες γραμμές αυξήθηκαν από 15 σε 20 και στη Γραμμή 1 μπήκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός.

Τα ανοιχτά ερωτήματα

Ένα σημείο θέλει προσοχή: Η αύξηση των επικυρώσεων (12,8%) τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την αύξηση των δρομολογίων, ιδίως στο Μετρό και το Τραμ (1,3%). Αν περισσότεροι επιβάτες μοιράζονται σχεδόν τα ίδια δρομολόγια, το αποτέλεσμα στην πράξη είναι γεμάτοι συρμοί. Η επιτυχία, δηλαδή, φέρνει και νέο πρόβλημα. Επιπλέον, το 89,3% σημαίνει ότι περίπου ένα στα εννέα προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων εξακολουθεί να μην εκτελείται.

Φωτό FLASH/Ευγενία Γιαννακέλου

Οι προτεραιότητες του 2027

Το σχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις λέξεις: Ταχύτητα, αξιοπιστία, συχνότητα, εμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα για το 2027:

ΟΣΥ: πρότυπες γραμμές από 20 σε 25 και χρονοαποστάσεις κάτω από 12 λεπτά.

ΣΤΑΣΥ: χρονοαποστάσεις κάτω από 4 λεπτά στις Γραμμές 2 και 3 και κάτω από 6 στη Γραμμή 1, μέσα από επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 700 εκατ. ευρώ (14 ανακατασκευασμένοι συρμοί, 19 νέοι).

Ασφάλεια και προσβασιμότητα: Τρεις ακόμη γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα από τον Δεκέμβριο και συνέχιση του προγράμματος «Αριάδνη».

Στρατηγικός στόχος: Μερίδιο δημόσιων συγκοινωνιών από 28% σε 40% έως το 2035.

Πόσο πιθανό είναι να γίνουν;

Οι μικρότερες δεσμεύσεις μοιάζουν ρεαλιστικές. Οι πέντε νέες πρότυπες γραμμές και οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας είναι οργανωτικές αποφάσεις και ο ΟΑΣΑ έχει ήδη δείξει ότι τις υλοποιεί (από 15 σε 20). Η χρηματοδότηση του στόλου φαίνεται στέρεη, αφού ο Γενικός Γραμματέας Στέλιος Σακαρέτσιος μιλά για ορόσημα που επιτεύχθηκαν και πρόσθετους πόρους από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το ΕΣΠΑ.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)

Οι χρονοαποστάσεις στο Μετρό είναι δυσκολότερες, γιατί εξαρτώνται από την επαναφορά συρμών που δεν κυκλοφορούν. Η ίδια η ΣΤΑΣΥ δίνει ορίζοντα το 2030, άρα το 2027 θα δείξει πρόοδο και όχι ολοκλήρωση. Ο πιο φιλόδοξος στόχος είναι το 40% του 2035: Το μερίδιο πρέπει να ανέβει 12 μονάδες σε εννέα χρόνια, κάτι που δεν εξαρτάται μόνο από τον ΟΑΣΑ αλλά και από το κυκλοφοριακό, την τιμολογιακή πολιτική και τις συνήθειες των πολιτών.

Το συμπέρασμα

Τα στοιχεία του 2026 δείχνουν κατεύθυνση και όχι ακόμη τελικό αποτέλεσμα. Οι πολίτες θα κρίνουν στη στάση, όχι στην παρουσίαση: Όταν το δρομολόγιο έρχεται στην ώρα του και ο συρμός έχει χώρο. Αυτό θα είναι το πραγματικό τεστ για το 2027.