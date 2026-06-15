Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ευρώπη για το «ντιλ» ΗΠΑ - Ιράν: «Το θέμα είναι να εφαρμοστεί»

Με συγκρατημένη ικανοποίηση υποδέχθηκαν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και ανοίγει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δρόμο για νέα διπλωματική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημειώνει δημοσίευμα του POLITICO, παρότι οι Βρυξέλλες και οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χαιρέτισαν την εξέλιξη, ξεκαθαρίζουν ότι το κλειδί θα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας και η άμεση αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η επαναλειτουργία τους χωρίς διόδια πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα. Η πρόεδρος της Κομισιόν συνέδεσε ανοιχτά τη συμφωνία με την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη.

Στο ίδιο πνεύμα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας σημείωσε πως η συμφωνία μπορεί να δώσει τον απαραίτητο πολιτικό χρόνο για πιο ουσιαστικές συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άλλα κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανακούφιση και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έστειλε μήνυμα υπέρ της διπλωματικής οδού, τονίζοντας ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με το Euronews, θετικά τοποθετήθηκαν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη τόσο την ιρανική πλευρά όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συνολικότερες διαπραγματεύσεις υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε επίσης την ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας ότι η βασική «κόκκινη γραμμή» παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Κλωτσάει» το Ισραήλ

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε αρχικά από τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, ενώ λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Παρασκευή, με διαμεσολάβηση του Πακιστάν και τη συνδρομή περιφερειακών παικτών όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι απολύτως ενιαία. Το Ισραήλ δεν έχει προσχωρήσει στη συμφωνία και ήδη κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι δεν θεωρούν το πλαίσιο δεσμευτικό για τη χώρα τους. Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε δημόσια ότι το Ισραήλ είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον, εξέλιξη που διατηρεί ανοιχτό τον κίνδυνο νέων τριβών στην περιοχή, ιδιαίτερα στο μέτωπο του Λιβάνου.

Η συμφωνία αφορά μια σύγκρουση που διαρκεί από τις 28 Φεβρουαρίου και έχει ήδη περάσει από διαδοχικές φάσεις κλιμάκωσης και εύθραυστων εκεχειριών. Για την Ευρώπη, το διακύβευμα δεν είναι μόνο γεωπολιτικό αλλά και οικονομικό, καθώς το άνοιγμα του Ορμούζ συνδέεται άμεσα με τη σταθεροποίηση των ενεργειακών ροών και τον περιορισμό των διεθνών αναταράξεων στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ θα δοθεί τόσο στην τελετή υπογραφής όσο και στις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται έτοιμοι να στηρίξουν αυτή τη νέα φάση, όμως ξεκαθαρίζουν ότι η πραγματική αξία της συμφωνίας θα κριθεί από το αν θα οδηγήσει σε σταθερή αποκλιμάκωση και όχι σε μια ακόμη προσωρινή ανάπαυλα.