Συγκρούσεις εγωισμού φέρνουν τα άστρα για 4 ζώδια, σήμερα 7/5

Τα πρέπει της λογικής, συγκρούονται με τα θέλω της καρδιάς αλλά και με τον εγωισμό που είναι διάχυτος αυτή την Πέμπτη 7 Μάϊου 2026. Η Σελήνη από τον Αιγόκερω σχηματίζει αντίθεση με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι και τετράγωνο με τον Άρη από τον Κριό το απόγευμα! Πρόκειται για μία ημέρα υπερβολών, παρορμητικών αντιδράσεων, νευρικότητας ενώ δεν θα λείψουν και τα έντονα συναισθηματικά ξεσπάσματα. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ανάγκη για επέκταση, τόλμη και δράση, από την άλλη όμως η ανυπομονησία και ο εκνευρισμός οδηγούν εύκολα σε καβγάδες, λάθος κινήσεις και βιαστικές αποφάσεις. Οι εντάσεις σε σχέσεις, οικογένεια και επαγγελματικές συνεργασίες δεν λείπουν, ενώ αρκετοί θα νιώσουν πως πιέζονται να αποδείξουν κάτι ή να υπερασπιστούν τις επιλογές τους.

Πιο έντονα επηρεάζονται όσοι έχουν γεννηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες: οι Κριοί (7-11 Απριλίου), Καρκίνοι (9-13 Ιουλίου), Ζυγοί (10-14 Οκτωβρίου) και Αιγόκεροι (8-12 Ιανουαρίου), οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν πιεστικές καταστάσεις, εντάσεις στις σχέσεις αλλά και μία εσωτερική ανησυχία που δύσκολα τους αφήνει να χαλαρώσουν.

Διάβασε τις αστρολογικές προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ρίσκο και Τόλμη στα επαγγελματικά

Αγαπητέ μου Κριέ, σήμερα Πέμπτη η Σελήνη κινείται στην κορυφή του ωροσκοπίου σου στον Αιγόκερω και εσύ είσαι επικεντρωμένος στους στόχους, στις φιλοδοξίες και στην καριέρα σου! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημεράκι, σε γεμίζει με τόλμη και με την διάθεση να πάρεις κάποιο ρίσκο στα επαγγελματικά, συγκράτησε την παρορμητικότητα. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από το ζώδιο σου προκαλεί κάποιους προσωρινούς εκνευρισμούς και καβγαδάκια που πρέπει να αποφύγεις!

AstroTip: Περιόρισε τις εγωιστικές σου τάσεις!

Ταύρος – Πίεση σε σχέδια και μετακινήσεις

Αγαπητέ μου Ταύρε, η σημερινή Πέμπτη σε βάζει σε μία διαδικασία έντονων σκέψεων για το μέλλον, τα επαγγελματικά σου σχέδια αλλά και κάποιες υποχρεώσεις που τρέχουν πιο γρήγορα απ’ όσο θα ήθελες! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι φέρνει υπερβολές σε συζητήσεις, μετακινήσεις ή σε μια υπόθεση που αφορά έγγραφα και συμφωνίες. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό δημιουργεί παρασκήνιο, εκνευρισμό και ψυχική κόπωση. Απόφυγε να φορτωθείς τις ευθύνες όλων και κράτησε αποστάσεις από άτομα που σε πιέζουν.

AstroTip: Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις πάνω στα νεύρα σου!

Δίδυμοι – Έξοδα και συναισθηματικές υπερβολές

Φίλε μου Δίδυμε, σήμερα Πέμπτη έρχεται έντονη κινητικότητα γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις, πληρωμές αλλά και τις βαθύτερες συναισθηματικές ανησυχίες που δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικά έξοδα ή σε μία παρορμητική οικονομική επιλογή που αργότερα θα μετανιώσεις. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό φέρνει ένταση σε φιλίες ή σε ένα ομαδικό σχέδιο που δεν εξελίσσεται όπως περίμενες. Μην μπεις σε ανταγωνισμούς χωρίς λόγο.

AstroTip: Βάλε όρια στα έξοδα και στις υπερβολικές απαιτήσεις!

Καρκίνος – Συναισθηματικές υπερβολές στις σχέσεις

Αγαπητέ μου Καρκίνε, σήμερα Πέμπτη οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου βρίσκονται στο επίκεντρο και δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι οι άλλοι απαιτούν περισσότερα απ’ όσα μπορείς να δώσεις! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από το ζώδιό σου το μεσημέρι σε κάνει αρκετά συναισθηματικό, υπερβολικό ή επιρρεπή σε παρορμητικές αντιδράσεις. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό φέρνει ένταση στα επαγγελματικά και πιθανές συγκρούσεις με ανώτερα πρόσωπα ή συνεργάτες. Απόφυγε σήμερα τις υπερβολές και μην προσπαθήσεις να επιβάλεις τη γνώμη σου.

AstroTip: Η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει περισσότερο από την ένταση!

Λέων – Πίεση και νεύρα στην καθημερινότητα

Λιοντάρι μου, για σήμερα Πέμπτη τα άστρα σε φορτίζουν με υποχρεώσεις και τους ρυθμούς της καθημερινότητας, κάνοντάς σε να νιώθεις πως δεν προλαβαίνεις να τακτοποιήσεις όλα όσα έχεις αναλάβει! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι φέρνει υπερκόπωση, άγχος αλλά και μία τάση να φορτώνεσαι περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό δημιουργεί εντάσεις σε μετακινήσεις, συζητήσεις ή επαφές με άτομα που έχουν διαφορετική άποψη από εσένα. Πρόσεξε τα νεύρα και την παρορμητικότητα.

AstroTip: Μην πιέζεις τον εαυτό σου πέρα από τα όριά του!

Παρθένος – Ενθουσιασμός αλλά και υπερβολές

Αγαπητέ μου Παρθένε, σήμερα Πέμπτη θέλεις να χαρείς, να ξεφύγεις λίγο από τη ρουτίνα και να αφιερώσεις χρόνο σε πρόσωπα και δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι φέρνει κοινωνικότητα, φλερτ και όμορφες στιγμές, όμως χρειάζεται μέτρο γιατί εύκολα παρασύρεσαι σε υπερβολές. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό φέρνει ένταση γύρω από οικονομικά ή ένα θέμα εμπιστοσύνης που σε αναστατώνει ψυχολογικά.

AstroTip: Απόλαυσε τη μέρα χωρίς να παρασυρθείς σε ακρότητες!

Ζυγός – Ένταση στο σπίτι και στις σχέσεις

Φίλε μου Ζυγέ, το ζώδιο σου σήμερα δέχεται αυξημένες απαιτήσεις από οικογένεια, σπίτι αλλά και από πρόσωπα που περιμένουν περισσότερη προσοχή από εσένα! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι προκαλεί πίεση ανάμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, ενώ μπορεί να αισθανθείς ότι δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πάντες. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό δημιουργεί καβγαδάκια, νεύρα και εντάσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις.

AstroTip: Μην απαντάς πάνω στον θυμό της στιγμής!

Σκορπιός – Νεύρα και παρεξηγήσεις στην επικοινωνία

Σκορπιέ μου η καθημερινότητα σου σήμερα Πέμπτη αποκτά έντονους ρυθμούς και εσύ χρειάζεται να διαχειριστείς πολλές επαφές, συζητήσεις και υποχρεώσεις ταυτόχρονα! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι σε κάνει πιο εκδηλωτικό και αυθόρμητο, όμως εύκολα παρασύρεσαι σε υπερβολικές κουβέντες ή υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρηθούν. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό δημιουργεί εκνευρισμό στην εργασία και μικρές εντάσεις στην καθημερινότητα. Πρόσεξε ιδιαίτερα βιαστικές κινήσεις και μετακινήσεις.

AstroTip: Σκέψου πριν μιλήσεις ή αντιδράσεις παρορμητικά!

Τοξότης – Υπερβολές στα οικονομικά

Έντονες είναι οι σκέψεις σου σήμερα Πέμπτη Τοξότη μου γύρω από οικονομικά ζητήματα, έξοδα αλλά και επιθυμίες που θέλεις άμεσα να ικανοποιήσεις! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι φέρνει τάση για υπερβολές, σπατάλες ή οικονομικές αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό ενισχύει τον παρορμητισμό σου και μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στα αισθηματικά ή ανταγωνισμούς που χαλούν το κλίμα. Χρειάζεται περισσότερη αυτοσυγκράτηση.

AstroTip: Απόφυγε τις υπερβολές σε χρήματα και αντιδράσεις!

Αιγόκερως – Ένταση και συναισθηματική φόρτιση

Αιγόκερε μου , σήμερα η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο αντιδραστικό απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις που σε πιέζουν! Η αντίθεση της Σελήνης από το ζώδιό σου με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι φέρνει υπερβολές στις σχέσεις και πιθανές απαιτήσεις από συνεργάτες ή το ταίρι σου που σε κουράζουν ψυχικά. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό δημιουργεί εκνευρισμούς μέσα στο σπίτι ή οικογενειακές εντάσεις που χρειάζονται προσοχή. Μην προσπαθήσεις να τα ελέγξεις όλα.

AstroTip: Κράτησε αποστάσεις από ανθρώπους που σε πιέζουν!

Υδροχόος – Ψυχολογική πίεση και παρασκήνιο

Φίλε μου μου Υδροχόε, σήμερα Πέμπτη σε διακρίνει η εσωστρέφεια και ο προβληματισμός, καθώς αρκετές σκέψεις και υποχρεώσεις σε βαραίνουν περισσότερο απ’ όσο δείχνεις προς τα έξω! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι αυξάνει το άγχος γύρω από δουλειές, υποχρεώσεις ή θέματα υγείας και καθημερινότητας. Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό προκαλεί νεύρα, βιασύνη και παρεξηγήσεις σε συζητήσεις ή μετακινήσεις. Απόφυγε να μπεις σε κουραστικές αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία.

AstroTip: Χαμήλωσε ρυθμούς και ξεκουράσου περισσότερο!

Ιχθύες – Κοινωνικές εντάσεις και υπερβολές

Αγαπητέ μου Ιχθύ, σήμερα Πέμπτη έχεις έντονη ανάγκη να βρεθείς με φίλους, να μιλήσεις, να διασκεδάσεις και να ξεφύγεις λίγο από τις πιέσεις της καθημερινότητας! Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον Δία από τον Καρκίνο το μεσημέρι φέρνει χαρούμενες στιγμές προπάντων όμως ανεβασμένη διάθεση! Το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Κριό προκαλεί εκνευρισμούς γύρω από οικονομικά ζητήματα ή μία υπόθεση που αφορά χρήματα. Απόφυγε τις βιαστικές αγορές και τις παρορμητικές κινήσεις.

AstroTip: Κράτησε ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και στο μέτρο!