Σύγκρουση Αραμπατζή - Κωνσταντοπούλου: Πόλωση, φωνές και αλληλοκατηγορίες με φόντο τον σιδηρόδρομο

Παρά το προχωρημένο θέρος, τα πνεύματα στη Βουλή παραμένουν ιδιαιτέρως οξυμένα. Φωτεινή Αραμπατζή και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενεπλάκησαν σε σκληρό φραστικό πινγκ πονγκ σε Επιτροπή, την οποία ενημέρωνε ο διευθύνων σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστος Παληός. Αφορμή στάθηκε τόσο η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο, όσο και η πολύκροτη υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι υποστήριξε ο CEO των σιδηροδρόμων για την ασφάλεια

Ο Χρήστος Παληός υποστήριξε πως ο σιδηρόδρομος λειτουργεί σήμερα «με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των τελευταίων ετών», με εξαίρεση την περιοχή η οποία επλήγη από τον Daniel, στην οποία τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Αναφερόμενος ειδικά στο σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, σημείωσε πως λειτουργεί σε όλο τον άξονα, εκτός από την περιοχή από Λιανοκλάδι μέχρι Κραννώνα, ενώ αναφέρθηκε στις επιπλέον δικλείδες ασφαλείας που έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η τοποθέτηση του Χρήστου Παληού στη Βουλή και η αποστροφή του πως «δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, η οποία κατήγγειλε πως «τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών είναι εκτός λειτουργίας».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε πάντως στον Χρήστο Παληό, υποστηρίζοντας πως δεν απάντησε επί της ουσίας για το «έλλειμμα» ασφάλειας, αλλά και τη «σύγκρουση συμφερόντων», για την οποία τον κατηγόρησε. Έντονο διάλογο είχε και με την «γαλάζια» Χριστίνα Αλεξοπούλου, καθώς την αποκάλεσε «εργολήπτρια», με την ίδια να απαντά πως ο «νοσηρός» τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται «έχει σταματήσει να γίνεται ανεκτός από τους πολίτες».

Ακραία ένταση μεταξύ Αραμπατζή και Κωνσταντοπούλου

Η ένταση ωστόσο χτύπησε «κόκκινο», όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στράφηκε κατά της προεδρεύουσας Φωτεινής Αραμπατζή, λέγοντας πως «προστατεύει» τον CEO της εταιρείας σιδηροδρόμων ώστε να μην απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα και πως «επιτελεί ρόλο συγκάλυψης».

Η έντονη συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη «γαλάζια» βουλευτή να αποκρούει τις κατηγορίες περί εμπλοκής της, λέγοντας πως «είμαστε αθώοι και αρχειοθετημένοι».

Η Φωτεινή Αραμπατζή σχολίασε πως «μια συγνώμη είναι ενδεδειγμένη» τόσο για την ίδια όσο και για τους βουλευτές, των οποίων επίσης οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο. Στον αντίποδα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως η προεδρεύουσα «ουδέποτε κρίθηκε» καθώς «προστατεύτηκε» από τη ΝΔ και το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αξίζει να σημειωθεί πως η πόλωση ήταν τέτοια, ώστε οι φωνές τους ακούγονταν μέχρι το διάδρομο.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος των δυο γυναικών:



Φωτεινή Αραμπατζή: Δε σας επιτρέπω. Εγώ διευθύνω τη διαδικασία. Δεν είναι επίπεδο αυτό!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δώστε μου το λόγο.



Φωτεινή Αραμπατζή: Όχι, δε σας τον δίνω. Η συνεδρίαση έχει να κάνει με παροχή ενημέρωσης σε σχέση με τη Σύμβαση…. Γνωρίζετε τον Κανονισμό. Σε μένα δε θα υψώνετε τον τόνο της φωνής σας…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί τι είστε εσείς… Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ είστε.



Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εσείς; Που θα έπρεπε να είστε προασπίστρια του τεκμηρίου αθωότητας ως δικηγόρος;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διάβασα τη δικογραφία! Που σηκώνατε τα τηλέφωνα και παίρνατε…



Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε εσείς μετά την έκθεση Τυχεροπούλου; Πολύ καλά έκανα και σήκωνα τα τηλέφωνα για δίκαια αιτήματα!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να κατεβείτε από την έδρα, έχετε σύγκρουση συμφερόντων!



Φωτεινή Αραμπατζή: Αυτά είναι στη φαντασία σας, η οποία ξεπερνά τα πιο ευφάνταστα σενάρια....



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε όλη τη δικογραφία είναι οι διάλογοί σας!



Φωτεινή Αραμπατζή: Είναι ενδεδειγμένη μια συγγνώμη σε εμένα και τον Λιβανό και σε όσους αρχειοθετήθηκαν…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κριθήκατε ποτέ, σας προστάτευσε η ΝΔ!



Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή, δεν έχετε το λόγο. Δεν είναι ιδιοκτησία σας εδώ.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δική σας ιδιοκτησία είναι η Βουλή φαίνεται και κάνετε ό,τι θέλετε. Άξιος ο μισθός σας, άξια και η προστασία σας για το νόμο περί ευθύνης υπουργών…



Φωτεινή Αραμπατζή: Την έκθεση Τυχεροπούλου τη διαβάσατε;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε εσείς για το επίπεδο, που σας προστάτευσε η ΝΔ;



Φωτεινή Αραμπατζή: Διαβάστε τη δικογραφία…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τη διάβασα, στον καταδικασμένο Μελά μιλάτε!



Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν έχετε το λόγο κυρία μου. Μας επιτρέπετε; Μιλήσατε συνολικώς 25 λεπτά.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και λοιπόν; Αρκούν για 57 νεκρούς;



Φωτεινή Αραμπατζή: Όχι αυτά σε μένα. Να μιλάτε τότε για τρία εικοσιτετράωρα…