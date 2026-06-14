Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο - 6 νεκροί

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο την Κυριακή (14/6) και συνετρίβησαν στη δυτική ζώνη της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι έξι επιβαίνοντες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP, το ατύχημα σημειώθηκε στο προάστιο Ρεκρέιο ντος Μπαντεϊράντες, στο δυτικό τμήμα της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης. «Οι αναφορές δείχνουν ότι τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στο πάρκινγκ μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέκαψε τουλάχιστον 20 οχήματα», ανέφεραν οι πυροσβέστες. «Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί. Όλοι ήταν μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους που ενεπλάκη στο ατύχημα», προστίθεται στην ίδια δήλωση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε ότι ένα από τα ελικόπτερα συνετρίβη πάνω σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου ήταν σταθμευμένα πολλά ηλεκτρικά οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής, καθώς πολλά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρόσκρουση.

Οι αρχές δήλωσαν ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.