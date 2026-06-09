Σύγκρουση στη Βουλή για το μεταναστευτικό - Βορίδης: «Θα τη βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα;»

«Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε;». Αυτό το ερώτημα που απηύθυνε προς τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έδρανα ο Μάκης Βορίδης με επίκεντρο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καλώντας τα να πάρουν θέση για τους χειρισμούς του Λιμενικού, άναψε το φυτίλι της έντασης στην Ολομέλεια.



Ο βουλευτής της κυβερνώσας παράταξης επιτέθηκε στα κόμματα δεξιά της Δεξιάς, κατηγορώντας τα για απουσία προτάσεων όσον αφορά στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, στο περιθώριο της συζήτησης του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το παραπάνω επίμαχο ερώτημα ωστόσο ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα, καθώς προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον Μάκη Βορίδη να σχολιάζει πως οι «επικίνδυνες» ιδέες «πρέπει να αποκρούονται» και η ΝΔ είναι εκείνη που το πράττει «πιο αποτελεσματικά» σε σχέση με την Αριστερά, η οποία καταλήγει να τις «ενισχύει».



«Η αποτροπή, εάν έχω χερσαία σύνορα γίνεται με τον φράχτη. Εαν έχω θαλάσσια σύνορα με εγγύτητα συνοριακή γίνεται με συνεννόηση των λιμενικών αρχών. Τα κάναμε αυτά. Μπορείτε να πείτε τί γίνεται εάν έχουμε 300 χιλιόμετρα θάλασσα;», όπως ρώτησε επιμόνως τους βουλευτές. Οι αναφορές Βορίδη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου που έκανε λόγο για «ακροδεξιές κορώνες».

«Δεν μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα το εάν πρέπει να βουλιάξει η βάρκα. Είναι απαράδεκτο το ερώτημα. Προσβάλλει το Κράτος Δικαίου. Δεν μπορεί να ερωτάται η Βουλή εάν θα βουλιάξουμε μια βάρκα», κατήγγειλε ο Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας την ΝΔ για «ακροδεξιό τείχος ρητορικής» προκειμένου να μη φανεί η αλήθεια, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι τη Ελλάδα «τιμωρείται» από τις άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δευτερογενείς ροές.



«Ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε! Ο Μάκης Βορίδης επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς! Που μας λένε τι; Ότι 200 χιλιόμετρα από τη Λιβύη το Λιμενικό τι πρέπει να κάνει; Αυτό είναι το ερώτημα!» ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, εξαπολύοντας επίθεση τόσο στην Ελληνική Λύση, όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.



Κόντρα Καιρίδη - ΚΚΕ



Στρεφόμενος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε πως «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πρώτος συμφωνία για εξωχώρια εξέταση ασύλου», ενώ την ίδια στιγμή ανέφερε πως η Συνθήκη της Γενεύης «υπογράφηκε για την προστασία των καταδιωκώμενων από τον κομμουνισμό», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΚΚΕ που κατήγγειλε «αντικομμουνισμό».

«Είστε βαθύτατα ανιστόρητος όταν λέτε ότι συμφωνία της Γενεύης έγινε για να προστατευτούν από τους σοβιετικούς. Οι σοβιετικοί πρωτοστάτησαν στην συμφωνία της Γενεύης για να προστατευτούν. Η αναθεώρηση της ιστορίας είναι πολύ σκληρό πράγμα, οι λαοί είναι πεισματάρηδες και δεν αποδέχονται τον αντικομμουνισμό σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ.



«Μην τρέμετε κύριε Καιρίδη, ο ανασχηματισμός έγινε, δεν έχετε θέση στο υπουργικό συμβούλιο... Αφήστε τα αντικομμουνιστικά», σχολίασε εντωμεταξύ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.



Ζητώντας πάντως ξανά το λόγο, ο Μάκης Βορίδης κατήγγειλε την αντιπολίτευση για «διαστρέβλωση» των λεγομένων του.



«Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πτέρυγες, θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε εαν θα βουλιάζουμε βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεως μας!», όπως είπε.