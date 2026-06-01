Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Σκάφος Πειραιάς

Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Σύμφωνα με το Λιμενικό, δεν υπήρξε τραυματισμός αλλά ούτε και θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Φωτο αρχείου: Intime
Φωτο αρχείου: Intime
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες επιβατηγού-τουριστικού σκάφους (ελληνικής σημαίας), που συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος με έναν επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ψαράς περισυνελέγη άμεσα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν στην περιοχή και μεταφέρθηκε καλά στην υγεία του στη Μαρίνα Ζέας.

Το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος κατέπλευσε αυτοδύναμα στη μαρίνα, ενώ το αλιευτικό σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και διενεργούν προανάκριση.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Σκάφος Πειραιάς

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader