Δεν ξέρω αν οι ΠΑΣΠιτες στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ βλέπουν πολιτικά μπροστά από τις εξελίξεις, αν εκφράζουν τις επιθυμίες τους ή αν θέλουν να κάνουν ντόρο λόγω των επικείμενων φοιτητικών εκλογών.



Ξέρω ωστόσο ότι η σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουν με τίτλο Σοσιαλδημοκρατία και Αριστερά - Ταυτοτική κρίση ή προσαρμογή έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.



Γιατί; Διότι στο πάνελ θα βρίσκονται οι τρεις εκφράσεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης (όπως θέλουν να την αποκαλούν κάποιοι). Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης και ο επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τσίπρα, Άρης Στυλιανού.



Κι όπως δηλώνουν στην πρόσκληση, πρόκειται για μια συζήτηση για την κατάσταση του προοδευτικού χώρου και τις προκλήσεις που δέχεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συγκυβέρνηση από το μέλλον λοιπόν;