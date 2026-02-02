Κέρκυρα: Συλλήψεις δύο ανηλίκων και ενός 29χρονου για γενετήσιες πράξεις με 14χρονη έναντι αμοιβής

Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία της Κέρκυρας και συγκεκριμένα σε έναν 29χρονο και σε δύο ανηλίκους 16 και 14 ετών, με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικη 14 ετών έναντι αμοιβής.

Οι εμπλεκόμενοι δήλωσαν ότι έγινε με τη συναίνεση της κοπέλας, σύμφωνα με το corfutvnews.

Σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών για παραμέληση ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια στον Ανακριτή, όπου τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.