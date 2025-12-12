Συλλήψεις στην Κρήτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο αγροτοσυνδικαλιστής που έβγαινε στην ΤV και οι κουμπάροι

Σάλος εντός και εκτός Βουλής προκλήθηκε από την ώρα που το ελληνικό FBI ανακοίνωσε τον νέο γύρο συλλήψεων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του Flash.gr Κώστα Παπαδόπουλου η δικογραφία έχει σχηματιστεί για συνολικά 42 άτομα, ενώ η έρευνα αφορά το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και το 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η επιχείρηση αφορά στην προσαγωγή ατόμων που έλαβαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους εντοπίζονται λογιστές, ένας δικηγόρος, αγρότες και ο πρόεδρος συνεταιρισμού - συνδικαλιστής που είναι και το αρχηγικό μέλος. Την ίδια ώρα διερευνάται και ο ρόλος στενών συγγενικών προσώπων του αγροτοσυνδικαλιστή και φερόμενου ως αρχηγού. Ενω υπάρχουν πλέον δημόσια καταγγελίες για κουμπαριές με πολιτικά πρόσωπα.

Στη Βουλή αποκαλύφθηκαν τα ονόματα

Μετά τη δημοσιοποίηση της επιχείρησης της αστυνομίας πολιτικοί μέσα στην Βουλή άρχισαν ένα ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ αποκαλύπτοντας τα ονόματα των συλληφθέντων αλλά και τις πολιτικές τους διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης που, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής για την υπόθεση παράνομης είσπραξης επιδοτήσεων ύψους 1.700.000 από το 2019 μέχρι το 2023. Όπως υποστήριξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο Μύρωνας Χιλετζάκης «είναι στέλεχος της ΝΔ».

Μύρων Χιλετζάκης: Ο αγροτοσυνδικαλιστής που είχε βγει σε εκπομπή

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για τον άνθρωπο που κατείχε κεντρικό ρόλο συντονιστή της ομάδας, τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά ποσά που προσεγγίζουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλα 14 άτομα, μεταξύ αυτών αγρότες, η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της ΕΑΣ (Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών) Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο. Επίκεντρο της δράσης όλων είναι οι Αρχάνες Ηρακλείου.

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης είχε και μια αναπάντεχη δημόσια εμφάνιση στην τηλεόραση όταν είχε βγει στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη. Τότε ο αγροτοσυνδικαλιστής από το Ηράκλειο της Κρήτης είχε γίνει το πρόσωπο της ημέρας, όταν από ένα λογιστικό λάθος τράπεζας του είχαν πιστωθεί λανθασμένα πάνω από 201.000.000 στον λογαριασμό του στην τράπεζα για αγροτικές επιδοτήσεις.

Οι κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη η οποία νωρίτερα υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της ΝΔ», είπε: «Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σύμφωνα με την καταγγελία ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τους συλληφθέντες Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.