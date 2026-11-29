Δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων σχηματίστηκε σε βάρος 26χρονου από την υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ενήλικος χρήστης του διαδικτύου, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με ανήλικη μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, της ζήτησε και έλαβε φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυμνά μέρη του σώματός της.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ακολούθησε ψηφιακή έρευνα και επικοινωνία των αστυνομικών με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής, καθώς και με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 26χρονου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο σκληροί δίσκοι. Από τον επιτόπιο έλεγχο των συσκευών ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια στάλθηκαν στην υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.