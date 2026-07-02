Σύλληψη 43χρονου για τη μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας - Προκλήθηκε από θεριζοαλωνιστική μηχανή

Εξιχνιάστηκε η μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη (1/7) στο Καλαπόδι Φθιώτιδας ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.



Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Φθιώτιδας, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία μετέβησαν άμεσα στην περιοχή και πραγματοποίησαν συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες, κατάφεραν να βρουν πώς ξεκίνησε η φωτιά.



Η πυρκαγιά αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, που αναφέρει ότι μετά από μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ημεδαπός, ηλικίας 43 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Από την 1η Ιανουαρίου έως και τη 2α Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.