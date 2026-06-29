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Σύλληψη 53χρονου στον Πειραιά - Εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία

Ο 53χρονος Αιγύπτιος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME SPORTS / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: INTIME SPORTS / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη μετά από πολυήμερες έρευνες, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 26-6-2026 στην περιοχή του Πειραιά, ένας 53χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Αιγύπτου, για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα από την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος κατηγορείται ότι το έτος 2013 στην Αίγυπτο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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Ελλάδα Ένταλμα Σύλληψης Σύλληψη Αστυνομία Δολοφονίες Πειραιάς Αίγυπτος Έγκλημα

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