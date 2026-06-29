Σύλληψη 53χρονου στον Πειραιά - Εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία
Ο 53χρονος Αιγύπτιος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.
Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη μετά από πολυήμερες έρευνες, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 26-6-2026 στην περιοχή του Πειραιά, ένας 53χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Αιγύπτου, για ανθρωποκτονία.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα από την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος κατηγορείται ότι το έτος 2013 στην Αίγυπτο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.