Σύλληψη 62χρονης που έβαλε φωτιά σε οικόπεδο στην Αίγινα και έκαψε 20 περίπου στρέμματα

Για πρόκληση φωτιάς συνελήφθη μία γυναίκα στην Αίγινα, η οποία πήγε να κάψει σκουπίδια στην αυλή του σπιτιού της αλλά οι φλόγες επεκτάθηκαν στο δίπλα οικόπεδο.



Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα 30 Μαΐου, στην περιοχή Μεσαργός στην Αίγινα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 62χρονη Ελληνίδα προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο του σπιτιού της, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Άμεση κινητοποίηση

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων της.



Μετά την προανάκριση και κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά, σχηματίστηκε δικογραφία και η υπαίτια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με το ύψος του διοικητικού προστίμου να ανέρχεται σε 7.129 ευρώ, καθώς η υπαίτια είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν κατά το προηγούμενο έτος.

Πρόστιμα μαμούθ

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 320.795,855 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.