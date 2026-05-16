Ελλάδα Σύλληψη Απάτη Ηλιούπολη

Σύλληψη 68χρονης καταζητούμενης για απάτη που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ

Η ίδια με τους συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη για ένα οικόπεδο στην Ηλιούπολη - Σε βάρος της εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Φωτ. αρχείου EUR0KINISSI
Στη σύλληψη μια γυναίκας ηλικίας 68 ετών, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 13ης Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Δημήτριου, ενώ σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 68χρονη μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν  πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπέδου που άνηκε στον Δήμο Ηλιούπολης.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για την αγοραπωλησία του οικοπέδου.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

