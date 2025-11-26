Σύλληψη δύο 17χρονων για την κροτίδα που τραυμάτισε 12χρονο μαθητή σε σχολείο στην Πάτρα

Στη σύλληψη δύο 17χρονων προχώρησαν οι Αρχές για την έκρηξη της κροτίδας που έγινε το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, στο Γυμνάσιο–Λύκειο Ρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 12χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.News, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.



Όπως προέκυψε από τα στοιχεία των αστυνομικών, ο ένας από τους 17χρονους προσπάθησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα, χωρίς όμως να τα καταφέρει και στη συνέχεια την παρέδωσε στον δεύτερο, ο οποίος την άναψε και την εκτόξευσε έξω από σχολική αίθουσα. Η κροτίδα εξερράγη, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή στο αυτί.



Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Αναμένεται επικοινωνία της Αστυνομίας με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για τα περαιτέρω.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό έχει ως εξής:



«Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος άγνωστου κατηγορούμενου, διότι χθες το πρωί, μέσα σε Γυμνάσιο στο Ρίο Πατρών, έριψε κροτίδα, με αποτέλεσμα 12χρονος μαθητής, να τραυματιστεί στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών».