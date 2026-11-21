Η σύλληψη του Φάουστο Ισίδρο Μέζα Φλόρες, γνωστού ως «Ελ Τσάπο Ισίδρο», έπειτα από μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση και σφοδρές συγκρούσεις στη Σιναλόα, βάζει τέλος στην πολυετή καταδίωξη ενός από τους πιο ισχυρούς και αδίστακτους βαρόνους ναρκωτικών του Μεξικού. Επί χρόνια στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων του FBI, ο 44χρονος ηγέτης της φράξιας Guasave έχτισε μια πανίσχυρη εγκληματική αυτοκρατορία μέσα από αιματηρά ξεκαθαρίσματα και συμμαχίες με τα μεγαλύτερα καρτέλ της χώρας.

Ο «Ελ Τσάπο Ισίδρο» , όχι μόνο είχε το ίδιο παρατσούκλι με τον πιο διαβόητο έμπορο ναρκωτικών του Μεξικού, ίσως έναν από τους πιο διαβόητους στην ιστορία μαζί με τον Πάμπλο Εσκομπάρ, αλλά και την ικανότητα εξαγωγής ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μέζα Φλόρες, γεννημένος στο Γκουασάβε, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Σιναλόα, ήταν μεταξύ των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ. Κατηγορείται για συνωμοσία για τη διακίνηση κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης, ηρωίνης και μαριχουάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το βορειοδυτικό Μεξικό, σύμφωνα με αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Θεωρείται από το δικαστικό σύστημα ως ο ηγέτης του καρτέλ Guasave, μιας φράξιας του καρτέλ Σιναλόα. Σύμφωνα με την El Pais, αρχικά ηγήθηκε της οργάνωσης Los Mazatlecos, γνωστής και ως Los Tortilleros. Ιδρύθηκε ως ένοπλη πτέρυγα στην παράκτια πόλη Mazatlán, η δομή της οποίας εδραιώθηκε μετά την παρακμή της οικογένειας Beltrán Leyva μετά το 2014.

Ο Μέζα Φλόρες ξεκίνησε την ζωή στον κόσμο της παρανομίας υπό τις εντολές του Αμάδο Καρίγιο Φουέντες («Ο Άρχοντας των Ουρανών»), αρχηγού του καρτέλ Χουάρες, ο οποίος πέθανε – σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή – το 1997 κατά τη διάρκεια πλαστικής χειρουργικής επέμβασης. Μετά τον θάνατο του Καρίγιο Φουέντες, ο Φάουστο Ισίδρο Μέζα Φλόρες συμμάχησε με το καρτέλ Μπελτράν Λέιβα.

Ο «πόλεμος» στη Σιναλόα

Όταν ο Αλφρέντο Μπελτράν Λέιβα συνελήφθη το 2008, η συμφωνία μεταξύ των αδελφών Μπελτράν και του Χοακίν Γκουσμάν Λοέρα, του Ελ Τσάπο, διακόπηκε βίαια. Το σχίσμα σηματοδότησε την έναρξη ενός εσωτερικού πολέμου στη Σιναλόα.

Το 2011, ο El Chapo Isidro άρχισε να εμφανίζεται πιο συχνά στις αστυνομικές αναφορές. Εκείνη τη χρονιά, για παράδειγμα, συνδέθηκε με 32 διεφθαρμένους αξιωματικούς στο Ahome και με τη δολοφονία 16 ατόμων, των οποίων τα απανθρακωμένα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε φορτηγά στο Κουλιακάν.

Την ίδια χρονιά, καταδιώχθηκε επίσης έντονα από την τοπική κυβέρνηση, η οποία τον πρόσθεσε στη λίστα των «Most Wonted» του κράτους. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε μεταξύ των αρχών και του καρτέλ ναρκωτικών. Υπήρξαν συγκρούσεις με σφαγές σε αυτοκινητόδρομους, συμπεριλαμβανομένων έως και τριών ενέδρων εναντίον πρακτόρων της Υπουργικής Αστυνομίας της Πολιτείας στη βόρεια Σιναλόα.

Το 2013, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι ο Ελ Τσάπο Ισίντρο είχε δημιουργήσει τη δική του οργάνωση, τους Los Mazatlecos, η οποία αποτελούνταν από αρκετούς συγγενείς του και άνδρες και γυναίκες από την κεντρική και βόρεια Σιναλόα. Η ομάδα ξεκίνησε ως η ένοπλη πτέρυγα του καρτέλ Beltrán Leyva και τελικά εξελίχθηκε στο καρτέλ Guasave.

Πώς «γιγαντώθηκε»

Μετά τη σύλληψη του Héctor Beltrán Leyva το 2014, ο Meza Flores επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να ενισχύσει το καρτέλ σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι δήμοι Guasave, Sinaloa, Ahome, El Fuerte και Choix, που βρίσκονται στη βόρεια περιοχή της πολιτείας. Εδραίωσε την εξουσία του μέσω της παραγωγής μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης, της παράνομης εξόρυξης και υλοτομίας, καθώς και μέσω εκβιασμών σε βάρος των καλλιεργητών πατάτας.

Ο Μέζα Φλόρες κατηγορείται για χρήση πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Επίσης, σχημάτισε στρατηγικές συμμαχίες με άλλες εγκληματικές ομάδες, όπως η φατρία του Ισμαέλ Ζαμπάντα Ιμπίριαλ, γνωστός και ως Μαγιτό Φλάκο, για να επεκτείνει το δίκτυο εξουσίας του.

Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva… pic.twitter.com/Yao6aQFe9T — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Εκτός από τη Σιναλόα, ο Μέζα Φλόρες φέρεται να διατηρεί εγκληματικές δραστηριότητες στη νότια Σονόρα, την Μπάχα Καλιφόρνια και την Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ. Έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς των ακινήτων και των μεταφορών. Φέρεται επίσης να έχει σημαντικά πολιτικά δίκτυα, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν μέλη σε τοπικά νομοθετικά σώματα και δημαρχεία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Έλενο Φλόρες, πρώην βουλευτής πολιτείας και θείος του Μέζα Φλόρες.

Από το 2011 έως το 2020, οι μεξικανικές αρχές τον συνέλαβαν τουλάχιστον τέσσερις φορές, σύμφωνα με τα αρχεία του Cenapi, για σοβαρά εγκλήματα όπως οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και κατοχή όπλων. Για κάποιο λόγο, κανένα από αυτά τα εγκλήματα δεν οδήγησε στη φυλάκισή του. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έχει τουλάχιστον 15 ανοιχτές έρευνες εναντίον του.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα γραφεία του Εισαγγελέα στη Νότια Καλιφόρνια και στην Περιφέρεια της Κολούμπια απήγγειλαν ξεχωριστές κατηγορίες ενώπιον του δικαστή, για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης στη χώρα αυτή, καθώς και για χρήση όπλων σε αυτή τη συνωμοσία.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το FBI συμπεριέλαβε τον El Chapo Isidro στη λίστα του με τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες . Αναγνωρίστηκε ως επικεφαλής «μιας μεγάλης, βαριά οπλισμένης οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών με έδρα τη Σιναλόα». Ήταν επίσης ο ιδιοκτήτης της αποστολής άνω του ενός τόνου φαιντανύλης που κατασχέθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία του Μεξικού, η οποία περιείχε περισσότερες από 20 εκατομμύρια δόσεις του ναρκωτικού.