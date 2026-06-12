Σύλληψη Μητροπολίτη: Ο «Ιππότης» του Κονγκό που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Πλούσια δράση στα κοινωνικά δίκτυα έχει ο κληρικός που συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στα Πετράλωνα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Πριν δείξει τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς – με αυτή την κατηγορία οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες -, αναρτούσε φωτογραφίες από επίσημες επισκέψεις του και ιεραποστολικές οδοιπορίες σε αφρικανικές χώρες.

Σε μία από τις αναρτήσεις του στο facebook, ο Μητροπολίτης απαθανατίζεται να τελεί υπαίθρια βάπτιση στο Κονγκό, τουλάχιστον 15 κατηχουμένων πιστών όλων των ηλικιών της τοπικής ενορίας. Πριν την έναρξη της Ακολουθίας, περιέγραψε και ερμήνευσε τα στάδια τελέσεως του ιερού μυστηρίου και απηύθυνε πατρικές νουθεσίες στα νεοφώτιστα μέλη της Εκκλησίας.

Ο συλληφθείς κληρικός, περιέγραφε σε συνεντεύξεις του την καθημερινότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της αφρικανικής χώρας, ενώ παρουσίαζε το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης σε ορφανοτροφεία και εκπαιδευτήρια. Μάλιστα είχε λάβει την ανώτατη τιμητική διάκριση του Κονγκό, τον τίτλο του Ιππότη Αξιωματικού, για την ευεργετική διακονία και την πολυεπίπεδη προσφορά του στον λαό της χώρας.

Η είδηση του σύλληψης του Μητροπολίτη έπεσε σαν βόμβα στην ενορία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπήκε σε ένα φούρνο στα Πετράλωνα και προσέγγισε ακόμη και ανήλικους. Η αστυνομία δέχθηκε τουλάχιστον δύο κλήσεις για τον 52χρονο που κατηγορείται επέδειξε ανάρμοστη και παράνομη συμπεριφορά. Ο ίδιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να «εξομολογηθεί» τη δική του αλήθεια, για τη σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει.