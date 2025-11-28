Συλλογικές συμβάσεις: Ο Σκέρτσος... ανησυχεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πολλή κουβέντα έγινε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και για την ιστορικού χαρακτήρα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους για την επέκταση της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει να θεσπισθούν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως πληροφορείται η στήλη είχαν προηγηθεί επισημάνσεις από Υπουργούς, όπως ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, που ανακίνησε τον κίνδυνο…λουκέτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν υπάρξουν στο μέλλον αλόγιστες αυξήσεις στους μισθούς υπενθυμίζοντας κακές πρακτικές, που επεκράτησαν πριν από τα Μνημόνια.