Συλλογικές συμβάσεις: Οι επόμενοι κλάδοι που μπαίνουν σε τροχιά αυξήσεων μισθών

Ντόμινο εξελίξεων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας πυροδοτεί η απόφαση του υπουργείου Εργασίας να επεκτείνει υποχρεωτικά τις νέες κλαδικές συμβάσεις σε επισιτισμό και βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων, ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχες παρεμβάσεις και σε άλλους μεγάλους κλάδους της οικονομίας.

Η κίνηση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ενεργοποιεί στην πράξη τον νέο μηχανισμό επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και σηματοδοτεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει θεαματικά την κάλυψη των εργαζομένων από κλαδικές συμβάσεις.

Ποιοι εργαζόμενοι ωφελούνται

Με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι στον επισιτισμό και περίπου 23.000 εργαζόμενοι στα ζαχαρώδη προϊόντα αποκτούν πλέον υποχρεωτικά αυξημένες αποδοχές και βελτιωμένους όρους εργασίας, ανεξαρτήτως αν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται συμμετείχαν ή όχι στις εργοδοτικές οργανώσεις που υπέγραψαν τις συμβάσεις.

Στον επισιτισμό, η νέα κλαδική σύμβαση προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 έως και 1.100 ευρώ, δηλαδή αποδοχές αυξημένες έως 19,6% σε σχέση με τον σημερινό κατώτατο μισθό. Παράλληλα θεσπίζονται πρόσθετες παροχές όπως επίδομα γάμου 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης έως 15% αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%.

Αντίστοιχα, στη βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων η νέα τριετής σύμβαση προβλέπει αυξήσεις στα κατώτατα ημερομίσθια έως 7,2%, ενώ συνολικά οι αποδοχές θα ενισχυθούν κατά 9,2% έως το τέλος της περιόδου ισχύος της σύμβασης.

Η σημασία της παρέμβασης όμως δεν περιορίζεται μόνο στις αυξήσεις των αποδοχών. Κι αυτό, διότι το νέο πλαίσιο αλλάζει συνολικά τον τρόπο επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, μειώνοντας σημαντικά τα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, το απαιτούμενο ποσοστό εργοδοτικής εκπροσώπησης για να επεκταθεί μια σύμβαση μειώθηκε από το 50% στο 40%, ενώ σε περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις συνυπογράφονται από τριτοβάθμιες οργανώσεις, όπως η ΓΣΕΕ, το συγκεκριμένο κριτήριο μπορεί να παρακάμπτεται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι διαδικασίες επέκτασης μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται πολύ πιο γρήγορα, ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

Ποιοι κλάδοι ακολουθούν

Μετά τον επισιτισμό και τα ζαχαρώδη, σειρά παίρνουν τώρα και άλλοι μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας που βρίσκονται ήδη στην «ουρά» για επέκταση συλλογικών συμβάσεων.

Στο επόμενο κύμα περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίου, στη μεταλλουργία και επεξεργασία μετάλλου, οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις ιδιωτικές κλινικές, οι οικοδόμοι και εργατοτεχνίτες, αλλά και εργαζόμενοι στον κλάδο καλλυντικών και αισθητικών.

Παράλληλα εξετάζονται οι συμβάσεις για τους ιατρικούς επισκέπτες, τους ηλεκτροτεχνίτες, τους εργαζόμενους στην καπνοβιομηχανία και τη σιδηροβιομηχανία, καθώς και για προσωπικό σε τουριστικά γραφεία, ναυτιλιακά πρακτορεία και διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων πλοίων.

Σε ορισμένους κλάδους, όπως οι τράπεζες και οι οικοδόμοι, παραμένουν ακόμη εκκρεμότητες που συνδέονται με τη διαδικασία εγγραφής των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το οικονομικό επιτελείο φαίνεται αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τις συλλογικές συμβάσεις ως βασικό εργαλείο ενίσχυσης των μισθών τα επόμενα χρόνια, με στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ έως το 2027 και η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις να προσεγγίσει το 80%, από περίπου 30% που εκτιμάται σήμερα.