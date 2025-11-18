Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη

Τα συλλυπητήρια του στους οικείους και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του Αλέκου Φλαμπουράρη εκφράζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη συλλυπητήρια δήλωση που έγινε από τη Χαριλάου Τρικούπη για το θάνατο του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, στη συλλυπητήρια δήλωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρονται τα εξής: «Ο Αλέκος Φλαμπουραρης ανέπτυξε από πολύ νέος έντονη αντιδικτατορική δράση. Πρώην υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνετή φωνή. Συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του».