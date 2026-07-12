Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Κατάρ

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη στον λαό του Κατάρ για τον θάνατο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «ηγέτη με όραμα».

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «ηγέτη με όραμα», υπογραμμίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για την απώλεια του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη ως ένας ηγέτης με όραμα, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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