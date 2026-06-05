Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά: «Υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον»

Τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά, καθώς και προς τη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του.

Στη σύντομη ανακοίνωση, το κόμμα αποχαιρετά έναν πολιτικό, που όπως αναφέρεται, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του από τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε κατά τη μακρά πολιτική του διαδρομή.

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά και τη Νέα Δημοκρατία.

Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία, που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον από τις θέσεις ευθύνης στις οποίες διετέλεσε», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος.