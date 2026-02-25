Συλλυπητήρια Σακελλαροπούλου για τον θάνατο της Ιωάννας Παπαντωνίου

Τα θερμά της συλλυπητήρια εξέφρασε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τον θάνατο της Ιωάννας Παπαντωνίου, κάνοντας λόγο για μια σπουδαία μορφή του ελληνικού πολιτισμού.



Ειδικότερα, στη δήλωσή της η κα Σακελλαροπούλου αναφέρει: «Με συγκίνηση αποχαιρετώ την Ιωάννα Παπαντωνίου, σκηνογράφο και ενδυματολόγο, μια σπουδαία μορφή του ελληνικού πολιτισμού. Το έργο της για την έρευνα, διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Σημαντική υπήρξε η δουλειά της στο θέατρο και τεράστια η προσφορά της μέσω του Ιδρύματος "Βασίλη Παπαντωνίου" στο Ναύπλιο, το οποίο γιόρτασε τα 50 του χρόνια με τη συναρπαστική έκθεση ΔΙΑΣΜΑ στο Μουσείο Μπενάκη. Στους οικείους της εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».