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Συλλυπητήρια ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της Βάγια Νέστορα - «Καταδικαστέα κάθε μορφή πολιτικής βίας»

«Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία», τονίζει η Κουμουνδούρου.

ΣΥΡΙΖΑ / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
ΣΥΡΙΖΑ / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της.

«Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για το θλιβερό συμβάν.

Την ίδια στιγμή -όπως προσθέτει- «επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

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