Συλλυπητήρια ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της Βάγια Νέστορα - «Καταδικαστέα κάθε μορφή πολιτικής βίας»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της.



«Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για το θλιβερό συμβάν.



Την ίδια στιγμή -όπως προσθέτει- «επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».