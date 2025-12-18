Συμφωνία LAMDA Development και Ιατρικού Αθηνών για το υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό Healthcare Park

Η LAMDA Development, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υπέγραψαν αποκλειστική στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία ενός πρότυπου υπερσύγχρονου Healthcare Park στοThe Ellinikon, σε συνέχεια του αρχικού Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη στις 10.4.2024, και με την υπογραφή Προσυμφώνου Εμπορικής Μίσθωσης. Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δημιουργία της νέας, βιώσιμης πόλης στο Ελληνικό, με επίκεντρο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Το Healthcare Park θα αναπτυχθεί βάσει διεθνών προδιαγραφών, σε προνομιακή τοποθεσία και θα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου κτηριακού συγκροτήματος, με ανωδομή συνολικής επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ., η ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται έως το τέλος του 2028.

Η LAMDA Development, μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή του έργου, το οποίο θα μισθωθεί στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για αρχική περίοδο δέκα (10) ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Στο πρότυπο Healthcare Park θα αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα ποιοτικά κορυφαίων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, με κεντρικό ρόλο την δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging Center), το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής ανάπτυξης. Το Κέντρο θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, με έμφαση στην πρόληψη, την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και την ολιστική προσέγγιση της ευεξίας, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνώς ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγιούς γήρανσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα το Healthcare Park θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τη διενέργεια διαγνωστικών και ιατρικών εξετάσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών του Ελληνικού.

Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας σε τομείς όπως της Οφθαλμολογίας, της Δερματολογίας, της Πλαστικής Χειρουργικής, κ.ά.

O κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, δήλωσε: «Η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη ενός κορυφαίου θεσμικού εταίρου στο The Ellinikon και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του».

Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη LAMDA Development στο πλαίσιο του The Ellinikon σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Μέσω της αποκλειστικής συμμετοχής μας με το Healthcare Park, σε ένα έργο τόσο μεγάλης κλίμακας και διεθνούς ακτινοβολίας, ενισχύουμε τη θέση μας ως βασικός συντελεστής στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας βιώσιμης πόλης. Η δέσμευσή μας στην καινοτομία, την ποιότητα υπηρεσιών και την προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας στόχευση να συνδέουμε την επιχειρησιακή ανάπτυξη του Ομίλου με τη μακροπρόθεσμη πρόοδο και το όφελος της ελληνικής κοινωνίας.».

Σχετικά με τη LAMDA Development

Η LAMDA Development S.A., η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια Σπύρου Λάτση, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η κορυφαία αυτή εταιρεία συμμετοχών, στην οποία τα συμφέροντα της οικογένειας Σπύρου Λάτση εξακολουθούν να διατηρούν τον πλειοψηφικό έλεγχο, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στον τομέα των οικιστικών και επαγγελματικών αναπτύξεων κυρίως στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα - The Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet Athens στην Αθήνα, Mediterranean Cosmos στη

Θεσσαλονίκη - καθώς και στρατηγικής σημασίας εκτάσεις γης και εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα των Μαρινών, όπως η Μαρίνα Φλοίσβου, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά και η Μαρίνα mega-yacht στην Κέρκυρα. Η LAMDA Development υλοποιεί το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Το έργο αναπτύσσεται στον χώρο του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και θα αποτελέσει μια σύγχρονη, «έξυπνη» πόλη με επίκεντρο το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Η ανάπτυξη, που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με βάση τις αρχές βιωσιμότητας και καινοτομίας, περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες, εμπορικό κέντρο, πολυτελή ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς προορισμούς, χώρους πολιτισμού, αναψυχής, γραφείων και υπηρεσιών υγείας.

Σχετικά με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ο μεγαλύτερος και μοναδικός Ελληνικός Όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στην Ελλάδα και έναν από τους κορυφαίους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα, στην Ελλάδα ο Όμιλος λειτουργεί 7 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, ενώ στα Βαλκάνια δραστηριοποιείται με τέσσερα διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Medsana. Συνολικά, διαθέτει 1.400 νοσηλευτικές κλίνες υψηλών προδιαγραφών, ένα δίκτυο με πάνω από 3.000 έγκριτους ιατρούς και 3.495 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί τον πρώτο νοσοκομειακό Όμιλο στην Ευρώπη που εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων του Imperial College Healthcare NHS Trust. Τα δύο κορυφαία ιδρύματα ανταλλάσσουν εμπειρία, εξειδίκευση, ιατρική τεχνογνωσία και γνώση, προωθώντας τον κοινό σκοπό της παροχής ιατρικής αριστείας και κορυφαίων υπηρεσιών παγκοσμίως.