Συμφωνία για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα στη συνάντηση Δένδια - Γκίλφοϊλ

Τη σύμπραξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα, εξέλιξη που εντάσσεται στη διεύρυνση των διμερών αμυντικών σχέσεων Αθήνας–Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Δένδιας ζήτησε από την αμερικανίδα Πρέσβη να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Pete Hegseth, επισημαίνοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο της στην προώθηση και ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Στη συνάντηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα απάντησε στο κάλεσμα Τραμπ

Η Ελλάδα δεν περιμένει από άλλους να εξασφαλίσουν το μέλλον της, αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει: «η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του προέδρου Τραμπ με σαφήνεια και αποφασιστικότητα επενδύοντας στον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό που έχουν γνωρίσει οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ΗΠΑ είναι περήφανες που έχουν συμμάχους σαν την Ελλάδα».

Η συμφωνία με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα

Η σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα εντάσσεται στο πρόγραμμα State Partnership Program των ΗΠΑ, το οποίο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ χωρών-εταίρων και πολιτειών μέσω της Εθνοφρουράς. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το 2022 και αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να αποτελεί τυπική στρατιωτική συμμαχία.

Στο πλαίσιο της σύμπραξης, αναπτύσσονται κοινές δράσεις σε τομείς όπως η στρατιωτική εκπαίδευση, η διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, η κυβερνοασφάλεια, καθώς και η ιατρική υποστήριξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή εμπειρίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας.

Η επιλογή της Φλόριντα δεν είναι τυχαία, καθώς διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως οι τυφώνες, και σε επιχειρήσεις σε παράκτια και νησιωτικά περιβάλλοντα, στοιχεία που παρουσιάζουν ομοιότητες με τις ανάγκες της Ελλάδας.