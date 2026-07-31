Συμφωνία - ορόσημο για τη Γάζα: Η Χαμάς αποδέχεται τον αφοπλισμό και παραδίδει την εξουσία

Μια συμφωνία που, εφόσον εφαρμοστεί, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το μεταπολεμικό τοπίο στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» κατέληξε σε συμφωνία με τη Χαμάς για τον πλήρη και σταδιακό αφοπλισμό της οργάνωσης, καθώς και για τη μεταβίβαση του πολιτικού και του επιχειρησιακού ελέγχου της Γάζας σε μια νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί κρίσιμο βήμα για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα και για την έναρξη της ανοικοδόμησης του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Σταδιακός αφοπλισμός και ισραηλινή αποχώρηση

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε διαδοχικά στάδια. Η Χαμάς και οι υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις θα πρέπει να παραδώσουν τον βαρύ οπλισμό τους, ενώ θα ακολουθήσει η καταστροφή των υπόγειων σηράγγων και των στρατιωτικών υποδομών τους. Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονται σταδιακά από τη Γάζα, ανάλογα με την πρόοδο του αφοπλισμού.

Το προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε διαδικασία διάρκειας περίπου οκτώ μηνών, με την οριστική αποχώρηση του Ισραήλ να πραγματοποιείται μόνο αφού πιστοποιηθεί ότι η περιοχή έχει αποστρατιωτικοποιηθεί. Για την επιτήρηση της συμφωνίας αναμένεται να αναπτυχθεί Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα συνεργάζεται με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Αποστολή της θα είναι η διατήρηση της τάξης, η προστασία των πολιτών και η αποτροπή επανεμφάνισης ένοπλων οργανώσεων.

Ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα;

Τη διοίκηση της περιοχής σχεδιάζεται να αναλάβει η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, ένα σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών χωρίς επίσημη σύνδεση με τη Χαμάς. Επικεφαλής της επιτροπής έχει οριστεί ο Άλι Σάαθ, πρώην αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής. Η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές κρατικές λειτουργίες, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών και τον συντονισμό της ανοικοδόμησης, υπό την εποπτεία του αμερικανικής έμπνευσης Συμβουλίου Ειρήνης.

Η Χαμάς είχε ήδη ανακοινώσει στις αρχές Ιουλίου τη διάλυση των κυβερνητικών της οργάνων στη Γάζα και την πρόθεσή της να παραδώσει την πολιτική διοίκηση στην τεχνοκρατική επιτροπή. Ωστόσο, το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει τότε την κίνηση προσχηματική, επιμένοντας ότι χωρίς παράδοση των όπλων η οργάνωση θα εξακολουθούσε να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο.

Οι μεσολαβητές και ο ρόλος του Συμβουλίου Ειρήνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τη μεσολαβητική τους προσπάθεια. Οι τρεις χώρες είχαν κεντρικό ρόλο στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις γύρω από τον αφοπλισμό, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και τη νέα διοικητική δομή της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ειρήνης συστάθηκε στις αρχές του 2026, με αρχική αποστολή την εποπτεία της εκεχειρίας, της ανοικοδόμησης και της πολιτικής μετάβασης στη Γάζα. Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο οργανισμός θα μπορούσε στο μέλλον να αποκτήσει ευρύτερο διεθνή ρόλο, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη.

Επιφυλάξεις από Ισραήλ και Χαμάς

Παρά τη θριαμβευτική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η εφαρμογή της συμφωνίας δεν θεωρείται δεδομένη. Εκπρόσωποι της Χαμάς εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί, παρουσιάζοντας το κείμενο ως σχέδιο συμφωνίας και συνδέοντας την έναρξη του αφοπλισμού με την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ότι αποδέχεται όλες τις προβλέψεις, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να αμφισβητούν κατά πόσο η Χαμάς είναι πράγματι διατεθειμένη να παραδώσει το σύνολο των όπλων και των στρατιωτικών υποδομών της.

Τα κρίσιμα ζητήματα αφορούν τον τρόπο επαλήθευσης του αφοπλισμού, την τύχη των μαχητών, τον έλεγχο των σηράγγων, τη σύνθεση της διεθνούς δύναμης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της ισραηλινής αποχώρησης. Η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θα άνοιγε τον δρόμο για ένα ευρύ διεθνές πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Γάζας. Προτεραιότητα θα αποτελέσουν η αποκατάσταση των νοσοκομείων, των σχολείων, των δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και η δημιουργία προσωρινών κατοικιών για τον εκτοπισμένο πληθυσμό. Ωστόσο, η ανοικοδόμηση εξαρτάται άμεσα από τη διατήρηση της ασφάλειας και από την πολιτική νομιμοποίηση της νέας παλαιστινιακής διοίκησης.

Χωρίς πραγματικό αφοπλισμό, αποτελεσματική διεθνή παρουσία και συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για το πολιτικό μέλλον της περιοχής, ακόμη και μια επίσημη συμφωνία κινδυνεύει να παραμείνει στα χαρτιά. Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον αποτελεί αναμφίβολα τη σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη των τελευταίων μηνών γύρω από τη Γάζα. Το κατά πόσο, όμως, πρόκειται για την αρχή μιας πραγματικής μεταπολεμικής διευθέτησης ή για ακόμη μία εύθραυστη συμφωνία θα κριθεί από τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών στο έδαφος.