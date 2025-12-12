Συμφωνία ορόσημο για την Ουκρανία - Η ΕΕ παγώνει επ’ αόριστον τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σε μια σημαντική πολιτική και οικονομική απόφαση κατέληξαν την Παρασκευή (12/12) οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού συμφώνησαν να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η κίνηση αυτή αφαιρεί το εμπόδιο της υποχρεωτικής εξαμηνιαίας ανανέωσης των κυρώσεων και ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων υπέρ της Ουκρανίας. ω, καθώς η ρωσική εισβολή θεωρείται άμεση απειλή για το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Παγώνουν 210 δισ. ευρώ - Σχέδιο δανείου για την Ουκρανία

Η ΕΕ δεσμεύει πλέον επ’ αόριστον ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 210 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τον κίνδυνο άρνησης Ουγγαρίας ή Σλοβακίας σε μελλοντικές ψηφοφορίες. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται το ενδεχόμενο επιστροφής των κεφαλαίων στη Μόσχα λόγω έλλειψης ομοφωνίας.

Η απόφαση συνδέεται με το σχέδιο της ΕΕ να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια ώστε να χρηματοδοτήσει δάνειο έως 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για τα έτη 2026–2027, καλύπτοντας στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, πράγμα που καθιστά τη χορήγησή του στην πράξη μια «προπληρωμένη επιχορήγηση».

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης Δεκεμβρίου, με το Βέλγιο να ζητά εγγυήσεις σε περίπτωση επιτυχούς ρωσικής αγωγής.

Αντιδράσεις από Ουγγαρία και Ρωσία

Πριν τη σύνοδο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, όπου θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟϊκοί ηγέτες. Η Γερμανία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να παράσχει εγγυήσεις 50 δισ. ευρώ.

Η υπουργός Οικονομικών της Δανίας Στέφανι Λόζε σημείωσε ότι υπάρχουν «ορισμένες ανησυχίες» που πρέπει να επιλυθούν, εκφράζοντας ωστόσο αισιοδοξία για συμφωνία. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η χρήση ειδικής πλειοψηφίας «προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά» στην ΕΕ και προανήγγειλε ότι η χώρα του θα προσπαθήσει «να αποκαταστήσει τη νόμιμη τάξη».

Η ρωσική κεντρική τράπεζα χαρακτήρισε παράνομα τα σχέδια της ΕΕ και ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αγωγή κατά της Euroclear στις Βρυξέλλες, η οποία κατέχει 185 δισ. ευρώ από το συνολικό παγωμένο ποσό. Παράλληλα δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για την προστασία των συμφερόντων της.