Συμφώνησαν Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ για ανανέωση συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για επέκταση συμβολαίου. Ο Ισπανός προπονητής θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, καθώς το τωρινό έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών, και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με αυτή την ανανέωση να είναι η 3η του Ισπανού προπονητή στη θητεία του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και 4ο συμβόλαιο συνολικά. Ο 64χρονος προπονητής ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024, και μετράει 97 παιχνίδια με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες, 14 ήττες. Έχει κατακτήσει τόσο νταμπλ πέρσι όσο και το Conference League που αποτέλεσε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο.