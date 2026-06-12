Συμφωνούν για τους προεκλογικούς τόνους, «διαφωνούν» για τον Σαμαρά

Πλησιάζοντας προς τις κάλπες, η ΝΔ, δια του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ανοίξει καθαρά και διάπλατα τη βεντάλια της προεκλογικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει απέναντι στα νέα κόμματα.

Είχε ενδιαφέρον ωστόσο η χθεσινή ημέρα γιατί δυο από τα πλέον «βαριά» πρόσωπα του υπουργικού Συμβουλίου πήραν θέση για τον πρώην πρωθυπουργό. Τόσο για τη σκληρή κριτική του προς την κυβέρνηση όσο και για το ενδεχόμενο να προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του κόμματος.

Και έχει ενδιαφέρον επίσης γιατί Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας - μιλώντας σε συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έδειξαν να συμφωνούν απόλυτα στο ότι προεκλογικά τόσο τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής όσο και η άμυνα πρέπει να μείνουν εκτός της σκληρής αντιπαράθεσης που θα έχουν τα κόμματα.

Εκεί όμως που φαίνεται να «διαφωνούν» είναι ως προς τη θέση που εκφράζουν για τον Αντώνη Σαμαρά και τα όσα λέει για την κυβέρνηση.

«Ο λαϊκισμός στην οικονομία είναι επιζήμιος για την πατρίδα. Ο λαϊκισμός στα εθνικά θέματα είναι καταστροφικός» είπε ο κ. Γεραπετρίτης χωρίς να αναφερθεί ευθέως στον κ. Σαμαρά.

«Εγώ υπολήπτομαι, έχω υπηρετήσει ως Υπουργός των Κυβερνήσεων του και υπολήπτομαι των απόψεών του. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και με βαθιά γνώση» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας και μάλιστα δεν έμεινε μόνο σε αυτό:



«Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατ’ ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε, και να τις σεβόμαστε...».



Αυτά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας την ώρα που οι τόνοι εκ μέρους της κυβέρνησης απέναντι στον κ. Σαμαρά δείχνουν να ανεβαίνουν με το «σήμα» να έχει δοθεί από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη.