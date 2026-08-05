Σύμη: Εντοπίστηκε νεκρός ο τελευταίος αγνοούμενος από το ιστιοφόρο

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύμη ,καθώς εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου αγνοούμενου επιβαίνοντα του ιστιοφόρου σκάφους που είχε βρεθεί σε δυσχερή κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Η σορός άνδρα εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναγνωρίστηκε ως ο όγδοος επιβαίνων του ιστιοφόρου. Η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε με άλλο περιπολικό σκάφος στη Ρόδο και ακολούθως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και την πλήρη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση επτά αλλοδαπών επιβαινόντων του ιστιοφόρου, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του όγδοου ατόμου που αγνοούνταν.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος.