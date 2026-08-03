Σύμη: Σώοι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοφόρο - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, μετά το περιστατικό με τους οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοφόρο, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί επτά από τα οκτώ άτομα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους.

Πώς έγινε η διάσωση των επτά ατόμων

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας. Στη συνέχεια, εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Οι προσπάθειες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα.

Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.