Σύμη: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θάλασσα κοντά στον όρμο Πανορμίτη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σύμης, έπειτα από επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.