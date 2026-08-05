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Σύμη: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θάλασσα κοντά στον όρμο Πανορμίτη

Σε εξέλιξη η έρευνα του Λιμενικού για τις συνθήκες θανάτου – Η σορός μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σύμης, έπειτα από επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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