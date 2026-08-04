Σύμη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης, με τις Αρχές να αναζητούν τον τελευταίο από τους οκτώ επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού σκάφους που αγνοείται.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, με ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού να πραγματοποιεί έρευνα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκεται ο όγδοος επιβαίνων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου, όταν οι οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, βρέθηκαν στη θάλασσα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει όλοι στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Ωστόσο, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να επιστρέψουν σε αυτό.

Αμέσως μετά το περιστατικό σήμανε συναγερμός και τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Επτά άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης κατάφεραν να εντοπίσουν σταδιακά επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες, οι οποίοι διασώθηκαν σώοι.

Μάλιστα, δύο από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μόνοι τους και να φτάσουν μέχρι τον όρμο του Πανορμίτη, όπου εντοπίστηκαν και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Οι έρευνες, ωστόσο, παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του όγδοου επιβαίνοντα, με το Λιμενικό να συνεχίζει τις προσπάθειες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σύμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ