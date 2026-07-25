Συμμορία «ρήμαζε» μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας – Έκαναν τους ερωτευμένους πριν «χτυπήσουν»

Εννέα διαρρήξεις σε μόλις δέκα ημέρες φέρεται να πραγματοποίησε συμμορία που είχε βάλει στο στόχαστρο καταστήματα στο Σύνταγμα, το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και την Ομόνοια. Η δράση της ομάδας έλαβε τέλος μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία προχώρησε στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα αποτελούνταν από τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Οι κινήσεις τους ήταν μεθοδικές: όταν υπήρχε κόσμος, κυκλοφορούσαν ως ζευγάρια, ώστε να μη δίνουν στόχο.

Μόλις οι δρόμοι άδειαζαν, τα αγόρια παραβίαζαν τα ρολά των καταστημάτων και εισέβαλλαν στο εσωτερικό, ενώ τα κορίτσια παρέμεναν έξω ως τσιλιαδόροι, ελέγχοντας αν πλησίαζε κάποιος.

Οι δράστες άρπαζαν κυρίως τις εισπράξεις από τις ταμειακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το λάθος που τους πρόδωσε

Η δράση τους σταμάτησε όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τούς εντόπισαν να κινούνται ύποπτα έξω από κατάστημα στην οδό Ζαλοκώστα.

Η προσαγωγή τους στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τη συμμετοχή τους στις εννέα διαρρήξεις.

Οι πέντε οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, με δύο από τους κατηγορούμενους, που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συμμορία, να προφυλακίζονται, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι.