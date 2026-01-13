Συμπλοκή σε αγώνα ακαδημιών στην Ισπανία - Ξύλο ανάμεσα σε παίκτες και... ντου από τις μητέρες τους

Σοβαρά επεισόδια στην ισπανική Γρανάδα. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα ανάμεσα σε Γκουεχάρ Σιέρα και Αρένας δε Αρμίγια, αμφότερες ομάδες 4ης κατηγορίας νέων στην Ισπανία, οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα από έναν ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων στο χώρο του κέντρου.

Η ένταση συνεχίστηκε και η σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων γενικεύτηκε μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ένας ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου Σιέρα απάντησε στο σκληρό μαρκάρισμα, χτυπώντας με δύναμη τον ποδοσφαιριστή της Αρμίγια που έκανε το φάουλ, ρίχοντάς τον στο έδαφος.

Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε... ρινγκ. Ο αρχηγός της Γκουεχάρ Σιέρα, Αντόνιο Μπαλντέρας, ο οποίος δέχθηκε το πρώτο φάουλ, το οποίο «άναψε» τη σπίθα, εντόπισε τον παίκτη που τον χτύπησε αρχικά και ξεκίνησε να τον κλωτσάει με μανία στην πλάτη. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων ήταν πεσμένος στο έδαφος και δέχθηκε αρκετά χτυπήματα, παρά το γεγονός πως συμπαίκτες και αντίπαλοι προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον έξαλλο Μπαλντέρας.

Με αρκετή δυσκολία κατόρθωσαν να τον απομακρύνουν, όμως τα θλιβερά γεγονότα δε σταμάτησαν εκεί. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, όμως η μητέρα του άτυχου ποδοσφαιριστή που ξυλοκοπήθηκε, προσέγγισε το σημείο για να διαβεβαιωθεί πως το παιδί της είναι εντάξει.

Η μητέρα του δράστη της επίθεσης αντιλήφθηκε την παρουσία της και ξεκίνησε να της φωνάζει σε απειλητικό τόνο να αποχωρήσει από το γήπεδο. Η μητέρα του άτυχου νέου δε της έδωσε σημασία, όμως η μητέρα του δράστη αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Μπήκε μέσα στο γήπεδο από κοινού με γονείς των συμπαικτών του γιου της και ξεκίνησε να της επιτίθεται. Προέκυψε δεύτερος γύρος από μάχες σώμα με σώμα με τις εικόνες να συγκλονίζουν. Σαφώς, τέτοιες ενέργειες δε συνάδουν με το πνεύμα του συναγωνισμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

😑 Segunda parte del lamentable episodio vivido en nuestro fútbol. Con familiares de los jugadores echando más leña. pic.twitter.com/osAY4npHXn — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) January 10, 2026

Πως σταμάτησαν τα επεισόδια

Ο διαιτητής κατέγραψε στο φύλλο αγώνος τόσο την επίθεση στον άτυχο νεαρό, όσο και τον... δεύτερο γύρο επεισοδίων ανάμεσα στους γονείς των ποδοσφαιριστών. Αναφέρει για τον νεαρό που δέχθηκε τα χτυπήματα πως χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς και πως του έδειξε την κόκκινη κάρτα, αφού έριξε στο γήπεδο μία φίλαθλο των γηπεδούχων που τον προσέγγισε με απειλητικό ύφος.

Ο αγώνας διεκόπη οριστικά με τις αστυνομικές αρχές να ξεκαθαρίζουν πως δε μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Ο πρόεδρος της ομάδας των φιλοξενούμενων υπογράμμισε σε δηλώσεις του μετά τη διακοπή πως ο παίκτης των γηπεδούχων που επιτέθηκε στον άτυχο νεαρό «είναι άτομο που είχαμε απομακρύνει από τις ακαδημίες της Αρένας ακόμη και για κλοπή. Και στο τέλος αποβλήθηκε ο δικός μας παίκτης επειδή υπερασπίστηκε τη μητέρα του, ενώ κατέλησε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να παραμείνει μία ημέρα εκεί».

Ο πρόεδρος των γηπεδούχων απάντησε πως «ο αρχηγός μας είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά μας είπε ότι δέχθηκε προηγουμένως ένα χαστούκι, αν και η αντίδρασή του μας εξέπληξε όλους. Επίσης η πρώτη μητέρα που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ήταν μητέρα παίκτη των φιλοξενούμενων».

Τα ΜΜΕ στην Ισπανία μιλάνε για «μία ακόμη μαύρη σελίδα στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο της χώρας», ενώ μεταδίδουν πως η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, αφού η οικογένεια του 16χρονου παίκτη των φιλοξενούμενων που δέχθηκε την επίθεση έχει καταθέσει μήνυση στην αστυνομία.