Συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου: Άγνωστος επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο άνδρες

Απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, περίπου στις 11:00, στον Λόφο Φιλοπάππου, όταν δύο άνδρες δέχθηκαν χτύπημα από άγνωστο δράστη με μεταλλικό αντικείμενο.

Θύματα είναι ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην είσοδο του λόφου, στο σημείο απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο ο δράστης είχε ήδη διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.