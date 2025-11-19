«Σύμπτωση ή φεμινιστικός δάκτυλος;»: Η καλημέρα του Αρκά για την παγκόσμια μέρα ανδρών και τουαλέτας

Με ένα ρητορικό (σ.σ. σε χιουμοριστικό ύφος) ερώτημα γιόρτασε ο Αρκάς την Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας και την Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών, με το σκίτσο του να αναφέρει:

«Καλημέρα

Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας και Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών.

Σύμπτωση ή φεμινιστικός δάκτυλος;»

Δεν γιορτάζεται στην Ελλάδα η Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών (International Men's Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου (όχι στην Ελλάδα) για να υπενθυμίζει τη συνεισφορά του άνδρα στον ανθρώπινο πολιτισμό και ιδιαίτερα στην οικογένεια, τον γάμο και τη φροντίδα των παιδιών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του sansimera.gr, το θέμα του φετινού εορτασμού (2024) αναφέρεται στα «θετικά ανδρικά πρότυπα».

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών , που δεν θα αργήσει η επίσημη αναγνώρισή της από τον ΟΗΕ, πρωτογιορτάστηκε στις 19 Νοεμβρίου 1999 στα νησιά Τρίνιδαδ και Τομπάγκο της Καραϊβικής, με πρωτοβουλία του δρος Τζέρομ Τιλακσίνγκ.

Καθιερώθηκε από το 2001 η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου. Καθιερώθηκε το 2001 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουαλέτας, που συγκεντρώνει στους κόλπους του πανεπιστημιακούς, υγιεινολόγους σχεδιαστές τουαλετών, οικολόγους και άλλους ειδικούς από συναφείς κλάδους.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουαλέτας είναι η ενημέρωση του κοινού για το δικαίωμα του σε ένα καλύτερο περιβάλλον στις τουαλέτες και η διεκδίκηση του από τους ιδιοκτήτες των τουαλετών, αλλά και η υποχρέωσή του χρήστη να συνεισφέρει στη διατήρηση, την καθαριότητα και την υγιεινή τους.

Στατιστικά Στοιχεία