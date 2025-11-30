Σύμβολο μακροζωίας ο Μικ Τζάγκερ - Πώς ο θρύλος της ροκ δείχνει... έφηβος στα 82 του χρόνια

Τι κι αν έχει κλείσει τα 82; Ο Mick Jagger εξακολουθεί να δείχνει... έφηβος σε κάθε του δημόσια εμφάνιση. Ποιο είναι το «μυστικό» του για να παραμένει σε φόρμα παρά την προχωρημένη ηλικία του; Ο frontman των θρυλικών Rolling Stones, έχει βάλει στην καθημερινή του ρουτίνα ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κινητικότητα, αντοχή και γυμναστική για όλο το σώμα, ώστε να είναι πάντα έτοιμος για τη σκηνή!

Ακόμα και στα 82 του, ο Sir Mick Jagger εξακολουθεί να κυριαρχεί στη σκηνή με την ίδια ενέργεια που χαρακτήριζε τους Rolling Stones στη δεκαετία του '60. Αυτή η μακροζωία δεν είναι τυχαία. Ο Τζάγκερ έχει αφιερώσει δεκαετίες στην υγεία και τη φυσική του κατάσταση – και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Ο θρύλος της ροκ κάνει τρέξιμο, κολύμπι, γιόγκα, πιλάτες, kickboxing, ακόμη και μπαλέτο! Ναι, μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά το μπαλέτο ήταν μια από τις αδυναμίες του.



Η συγγραφέας Isadora Puiggené θέλησε να αναδείξει τι κρύβεται πίσω από την αξιοθαύμαστη αντοχή του Τζάγκερ. Στο βιβλίο της Pacto Con El Diablo: Los Hábitos Saludables del Rolling Stone Más Dinámico del Mundo (Σύμφωνο με τον Διάβολο: Οι υγιεινές συνήθειες του πιο δυναμικού Rolling Stone στον κόσμο), ο 82χρονος καλλιτέχνης προσεγγίζει τη φυσική κατάσταση με απόλυτη αφοσίωση.

Ποιο είναι το «μυστικό» της εξαιρετικής μακροζωίας του τραγουδιστή του «Sympathy for the Devil»; Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι δεν είναι μια μυστική «συμφωνία» με τον διάβολο, αλλά μάλλον μια συνειδητή, εξαιρετικά πειθαρχημένη συμφωνία με την... υγεία.

Η Puiggené παρουσιάζει το πλαίσιο για μακροζωία, ακόμα και αν έχετε περάσει μια θορυβώδη νεότητα «αντάξια» ενός ροκ σταρ. «Το ενδιαφέρον μου για την υγιεινή ρουτίνα του Μικ Τζάγκερ ξεκίνησε όταν έγινε 80 ετών», λέει. «Μου φάνηκε εξαιρετική ιδέα να χρησιμοποιήσω έναν ροκ σταρ όπως ο Jagger, γνωστό σε όλο τον κόσμο, για να δείξω ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου», δήλωσε στο Hello!.

«Γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά, συνδυάζοντας διάφορα αθλήματα, ακολουθεί μια διατροφή παρόμοια με αυτή ενός αθλητή υψηλών επιδόσεων και ασκείται στη διαλογισμό. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο Τζάγκερ έχει αξιοζήλευτη γενετική, αλλά το πραγματικό ελιξίριο της αιώνιας νεότητας του είναι η πειθαρχία και η δύναμη της θέλησης που εφαρμόζει σε ό,τι κάνει – ειδικά όταν φροντίζει το σώμα και το μυαλό του. Δεν είναι σύμφωνο με τον διάβολο, είναι σύμφωνο με τον εαυτό του».

Ο Jagger προπονείται εδώ και πολλά χρόνια με έναν Νορβηγό προπονητή, ενσωματώνοντας μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων στην ρουτίνα του, ώστε να διατηρεί την αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον. Κολυμπά, κάνει kickboxing, ποδηλασία, μπαλέτο για να βελτιώσει την ισορροπία του και ασκεί την κινητικότητά του με γιόγκα και πιλάτες. Το πρόγραμμά του είναι γεμάτο – προπονείται έως και έξι ημέρες την εβδομάδα – αλλά δεν πιέζει τον εαυτό του στο όριο σε κάθε προπόνηση. Για τον ίδιο, η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την ένταση.

