Μήνυμα ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου και διπλωματίας, στέλνει η Άγκυρα μέσω της γραπτής ανακοίνωσης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, επισημαίνεται ότι η Τουρκία θα διατηρήσει την «εποικοδομητική και προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων προσέγγισή της», η οποία βασίζεται στον διάλογο και τη διπλωματία, στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να επιδεικνύει αδιάλλακτη στάση όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της, τα οποία, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στη Λιβύη, με το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να εξετάζει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, καθώς και την πρόοδο που έχει καταγραφεί προς αυτή την κατεύθυνση.