Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έγκριση νομοσχεδίου για την πάταξη της διαφθοράς στα κράτη μέλη της

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. έδωσε σήμερα το τελικό πράσινο φως για ένα νέο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εναρμονίζει τον ορισμό της διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη και θεσπίζει κοινό επίπεδο κυρώσεων για αυτού του είδους τα αδικήματα. Θεσπίζοντας μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς και κανόνες για την ενίσχυση της έρευνας και της δίωξης, το νομοθέτημα θα δώσει ώθηση στην καταπολέμηση της διαφθοράς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η νέα οδηγία της ΕΕ θα αντικαταστήσει δύο υφιστάμενες νομικές πράξεις της: την απόφαση-πλαίσιο του 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα και τη σύμβαση της ΕΕ του 1997 για τη δωροδοκία στην οποία ενέχονται υπάλληλοι της ΕΕ και υπάλληλοι κρατών μελών της ΕΕ.

Εναρμονισμένος ορισμός των αδικημάτων

Χάρη στους νέους κανόνες, τα βασικά αδικήματα διαφθοράς ορίζονται και αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Στα αδικήματα αυτά περιλαμβάνονται η δωροδοκία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η υπεξαίρεση, η αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταλλάγματος, η παρακώλυση της δικαιοσύνης, ο πλουτισμός από αδικήματα διαφθοράς, η απόκρυψη και ορισμένες σοβαρές παραβάσεις του νόμου μέσω παράνομης άσκησης δημόσιων καθηκόντων.

Ευθυγράμμιση των κυρώσεων

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν κοινά ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων για τα αδικήματα της διαφθοράς, μεριμνώντας ώστε οι μέγιστες κυρώσεις να μην είναι υπερβολικά επιεικείς. Για τα άτομα που διαπράττουν τέτοια αδικήματα προβλέπονται ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τρία έως πέντε έτη, ανάλογα με το αδίκημα. Αντιμέτωπες με κυρώσεις είναι δυνατόν να βρεθούν και εταιρείες, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από το 3% έως το 5% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή από 24 έως 40 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το αδίκημα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συγκροτήσουν εξειδικευμένους φορείς για την πρόληψη της διαφθοράς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το φαινόμενο, καλλιεργώντας μια νοοτροπία ακεραιότητας.

Διεθνή πρότυπα

Η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC), η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη διεθνή νομική πράξη στο πεδίο αυτό. Η οδηγία θα επικαιροποιήσει το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και θα συμπεριλάβει διεθνή πρότυπα που είναι δεσμευτικά για την ΕΕ, όπως αυτά της UNCAC.

Επόμενα βήματα

Η οδηγία τίθεται σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν διορία 24 μηνών για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Εξαιρούνται οι διατάξεις σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνου και τις εθνικές στρατηγικές, για τις οποίες η προθεσμία είναι 36 μήνες.