Συμβούλιο της Ευρώπης: Αποχαιρέτησαν με διθυράμβους τον Ρουσόπουλο

Μεγάλες δόσεις συγκίνησης είχε η χθεσινή ημέρα για τον απελθόντα πλέον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης ύστερα από δύο καθ' όλα επιτυχημένες θητείες, Θόδωρο Ρουσσόπουλο.

Στη χθεσινή αποχαιρετιστήρια ομιλία του στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο κ. Ρουσσόπουλος καταχειροκροτήθηκε από τα 612 μέλη, προερχόμενα από 46 χώρες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εγκωμιαστικά σχόλια επεφύλαξαν στις δικές τους παρεμβάσεις οι 5 πολιτικοί αρχηγοί του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την Αριστερά και τους Φιλελευθέρους μεταξύ άλλων.

Από τους σημαντικότερους επαίνους, που απέσπασε ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος κατά το διάστημα, που προήδρευσε του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η ικανότητα του να συνθέτει και να συγκεράζει απόψεις και προσεγγίσεις, συχνά πυκνά διαφορετικές και αποκλίνουσες και μάλιστα σε χαλεπούς για την παγκόσμια σκηνή καιρούς.