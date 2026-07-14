Σαλμονέλα στη Λαμία: Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων – Συνεχίζονται οι έρευνες

Ανησυχία στις υγειονομικές αρχές προκαλεί η συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε στους πολίτες αυξημένη προσοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση, ενώ κάλεσε όσους καταναλώνουν κρέας να φροντίζουν ώστε να είναι πολύ καλά ψημένο.

Παράλληλα, πρότεινε για τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες να αποφεύγεται η κατανάλωση κοτόπουλου, μέχρι να υπάρξουν σαφέστερα συμπεράσματα για την προέλευση της μόλυνσης.

«Η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα πρέπει να το ψήσουμε καλά. Και να αποφύγουμε να καταναλώσουμε για δύο-τρεις μέρες κοτόπουλο, μέχρι να έχουμε φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα. Είναι μια καλή ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Αυξήθηκαν στα 30 τα κρούσματα - 12 ασθενείς νοσηλεύονται

Η εικόνα των περιστατικών παραμένει μεταβαλλόμενη, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026, συνολικά 30 ασθενείς είχαν προσέλθει στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη σαλμονέλα.

Οι ασθενείς παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, συνεχείς εμετούς και σοβαρές διάρροιες.

Από τους 30 ασθενείς, οι 12 χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία λόγω της βαρύτερης κλινικής τους εικόνας, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίστηκαν και επέστρεψαν στις οικίες τους με τις απαραίτητες οδηγίες.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν φαίνεται να έχουν κάποιο κοινό σημείο επαφής.

«Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν είχαν φάει όλοι στο ίδιο κατάστημα ή στον ίδιο χώρο», ανέφερε, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο να υπάρχει κοινή πηγή τροφοδοσίας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται η μολυσμένη παρτίδα προϊόντος να έχει διατεθεί από προμηθευτή που τροφοδοτεί και άλλες περιοχές της χώρας, ζητώντας να εντοπιστεί άμεσα και να αποσυρθούν τυχόν επικίνδυνα προϊόντα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα του ΕΟΔΥ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν ιχνηλατήσεις προκειμένου να εντοπιστεί η διαδρομή της πιθανής μόλυνσης.

Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλακόπουλος, οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν αρκετά πίσω χρονικά, ώστε να εντοπιστούν ο προμηθευτής, οι διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης, αλλά και το κατά πόσο τηρούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που θα δείξουν το συγκεκριμένο στέλεχος της σαλμονέλας που προκάλεσε τα περιστατικά.

Η αρχική διάγνωση των ασθενών έγινε με μοριακές τεχνικές (PCR), μέσω ανίχνευσης γενετικού υλικού του μικροβίου. Ωστόσο, έχουν ληφθεί δείγματα κοπράνων ώστε να πραγματοποιηθούν καλλιέργειες και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοινό στέλεχος σε όλους τους ασθενείς.

«Οι υπηρεσίες ήδη έχουν αρχίσει την ιχνηλάτηση. Θα πρέπει να βρούμε τον προμηθευτή και τις διαδικασίες, να δούμε αν τηρούνται τα πρωτόκολλα όπως πρέπει. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το καλά ψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι τα πραγματικά αίτια θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων

Οι αρχές φαίνεται πως έκαναν ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εντοπισμού της πηγής της μόλυνσης που συνδέεται με τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται ως πιθανή αιτία των περιστατικών.

Όπως ανέφερε, κλιμάκιο αποτελούμενο από επόπτη και κτηνίατρο πραγματοποιεί ελέγχους στα καταστήματα εστίασης από τα οποία προήλθαν τα ύποπτα προϊόντα, ενώ έχουν ελεγχθεί και οι εργαζόμενοι.

«Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα και τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς στόχος είναι να εντοπιστεί ολόκληρη η αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος, δηλαδή ο τελικός προμηθευτής, ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής.

Ο κ. Τοουλιάς εξέφρασε την εκτίμηση ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξουν νέα περιστατικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι το κοτόπουλο αποτελεί ένα τρόφιμο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά. Πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει», ανέφερε.

Πώς ξεκίνησε ο συναγερμός στη Λαμία

Ο υγειονομικός συναγερμός ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, όταν περισσότεροι από 16 πολίτες προσήλθαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο τα περιστατικά να συνδέονται με κατανάλωση φαγητού από διαφορετικά καταστήματα εστίασης της περιοχής. Το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν είχαν κοινό χώρο κατανάλωσης οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πιθανώς υπήρχε κοινή πρώτη ύλη από κάποιον προμηθευτή.

Οι πρώτες υποψίες στράφηκαν προς το κοτόπουλο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση ότι αποτελεί την πηγή της μόλυνσης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά ότι τα περιστατικά οφείλονται σε σαλμονέλα και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ.

Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία ξεκίνησε ελέγχους σε καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής, με στόχο να εντοπιστεί η εστία της μόλυνσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, επιχείρηση ή προμηθευτής που να συνδέεται με τα κρούσματα.