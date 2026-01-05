Συναγερμός από το Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 5/1/2026, για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αλεξανδρούπολη και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.



Ο Αμπντελραχμαν (ον.) Αμπντάλα (επ.), έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπεζ μπουφάν και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.