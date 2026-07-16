Συναγερμός για τα Στενά του Ορμούζ: Πιέσεις σε ναύλα, ενέργεια και τιμές – Η προειδοποίηση του ΕΒΕΠ

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί νέες ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία, τη ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια παρατεταμένη αναστάτωση στη λειτουργία του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.



Όπως επισημαίνει το Επιμελητήριο, η αυξανόμενη γεωοικονομική αβεβαιότητα μεταφράζεται ήδη σε υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές και τελικά για τους καταναλωτές.

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Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας



Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Από την περιοχή αυτή διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, αλλά και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.



Το ΕΒΕΠ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε διαταραχή ή περιορισμός στη ναυσιπλοΐα μπορεί να δημιουργήσει νέες πιέσεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, προκαλώντας καθυστερήσεις και αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς.

Ανεβαίνουν ασφάλιστρα και ναύλα



Οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές στον ναυτιλιακό κλάδο. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου και των ναύλων, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες επανεξετάζουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια.



Το αυξημένο κόστος μεταφέρεται σταδιακά στην αγορά, επηρεάζοντας:

τις εισαγωγές,



τις τιμές της ενέργειας,



τις πρώτες ύλες,



τα καταναλωτικά προϊόντα.



Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομίες ήδη προσπαθούν να περιορίσουν το κόστος.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο λόγω της ναυτιλίας



Για την Ελλάδα, οι συνέπειες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Το ΕΒΕΠ σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών. Η αύξηση του κόστους μεταφοράς επηρεάζει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας όσο και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών, της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών logistics.

Έκκληση για προετοιμασία και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού



Το Επιμελητήριο καλεί τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για μια περίοδο μεγαλύτερης αστάθειας, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση των προμηθευτών, στην ενίσχυση των υποδομών logistics και στην καλύτερη διαχείριση του κόστους.



Παράλληλα, ζητά στενότερο συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, ναυτιλιακής κοινότητας και επιχειρηματικών φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Κορκίδης: «Η μεγαλύτερη απειλή είναι το κόστος της αβεβαιότητας»



Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τόνισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις αποδεικνύουν πως η οικονομία επηρεάζεται πλέον έντονα από τις γεωοικονομικές αποφάσεις και όχι μόνο από τις στρατιωτικές ισορροπίες.



Όπως ανέφερε, ακόμη και αν αλλάζει η μορφή της οικονομικής πίεσης, η αβεβαιότητα παραμένει όσο η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δοκιμάζεται.



«Για την ελληνική ναυτιλία, που μεταφέρει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων, κάθε αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου συνεπάγεται υψηλότερα ασφάλιστρα, μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος και αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας», σημείωσε.



Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική στην ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των διεθνών θαλάσσιων οδών.



«Η μεγαλύτερη απειλή της οικονομίας είναι η αύξηση του κόστους της αβεβαιότητας. Απαιτείται ψυχραιμία και ευρωπαϊκός συντονισμός», κατέληξε ο κ. Κορκίδης.