Συναγερμός για τη λειψυδρία: Η Αττική κοντά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Άκρως ανησυχητική είναι πλέον η κατάσταση στη χώρα όσον αφορά στη λειψυδρία, με την Πάτμο και τη Λέρο να οδεύουν προς κήρυξη κατάστασης «κόκκινου συναγερμού» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 και την Αθήνα να ακολουθεί την Παρασκευή (28/11).



Τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά και τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα αναγκάζουν τους αρμόδιους να κηρύξουν τις συγκεκριμένες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναφορικά με τη λειψυδρία.



Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε καμία περίπτωση η έκτακτη ανάγκη δεν αφορά σε μέτρα για τους πολίτες, όπως περιορισμός της κατανάλωσης. Ο συναγερμός έχει κριθεί επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο ΔΣ της οποίας αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το θέμα την Πέμπτη (27/11).



Η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά επιτρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση του εφιάλτη της λειψυδρίας. Αυτό σημαίνει ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει σε άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης, fast track διαδικασίες, ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.



Σε πρώτη φάση, τα μέτρα αφορούν την Πάτμο και τη Λέρο, ενώ θα ακολουθήσει η Αττική, σύμφωνα με όσα πρόκειται να ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη (27/11).



meteo.gr

Fast track χρηματοδοτήσεις και αναθέσεις

Ειδικότερα, η ΡΑΑΕΥ έχει ήδη έτοιμο το νομικό και τεχνικό πλαίσιο, ενεργοποιώντας διαδικασίες που «ξαναγράφουν» τα χρονοδιαγράμματα: άνοιγμα χρηματοδοτήσεων χωρίς πολύμηνες εγκρίσεις, συντομευμένοι διαγωνισμοί και άμεσες αναθέσεις όπου η ανάγκη «φωνάζει» επείγον. Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται παρεμβάσεις όπως νέες μονάδες αφαλάτωσης, αναβάθμιση δικτύων και πρόσθετες υποδομές.



Στο επίκεντρο και η Αττική, με ειδικές προβλέψεις για τον Μόρνο, την βασική πηγή ύδρευσης του λεκανοπεδίου. Από τα νερά του εξαρτώνται περίπου 4 στους 10 κατοίκους της χώρας και η πίεση για ενίσχυση των αποθεμάτων θεωρείται πλέον επιτακτική.

Οι αριθμοί δείχνουν την «ξηρασία» που έρχεται

Η σύγκριση με το 1993 –τη χρονιά που έμεινε στην ιστορία για τα ακραία χαμηλά αποθέματα– ίσως δεν έχει ακόμη επαναληφθεί, όμως τα δεδομένα είναι αμείλικτα: τα διαθέσιμα νερά στον Μόρνο έχουν πέσει σήμερα στα 159 εκατ. κ.μ., από 463 εκατ. κ.μ. το 2023. Το 2024, ο ταμιευτήρας συνεχίζει να χάνει όγκο, με την υποχώρηση της λίμνης να τροφοδοτεί τα σενάρια «SOS» για την Αττική.

Οι Αρχές στέλνουν σαφές μήνυμα: το νερό τελειώνει, η αναμονή όμως όχι. Κάθε διαθέσιμο εργαλείο ρίχνεται στη μάχη, ώστε καμία λύση και κανένα έργο να μη χαθούν σε ατέρμονες εγκρίσεις. Στην κούρσα με τον χρόνο, η γραφειοκρατία δεν έχει πλέον θέση - το νερό, όμως, έχει.

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο



Ο Μόρνος εξάλλου -εδώ και καιρό- εκπέμπει SOS. Στον κύριο τροφοδότη της Αττικής, τα αποθέματα βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά (πολύ κάτω από 400 εκατ. κυβικά, όπως προαναφέραμε).

Αντικρίζοντας την εικόνα του Μόρνου, του φράγματος που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, καθώς η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.