Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στα Μουδανιά Χαλκιδικής

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 13χρονου από την περιοχή των Μουδανιών Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 12 Μαΐου 2026, ενώ σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Amber Alert Hellas έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 13χρονος έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά, έχει ύψος περίπου 1,70 μ. και βάρος 70 κιλά.

Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε κοντό μαύρο παντελόνι, καφέ και άσπρο μπουφάν, λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε και τσάντα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα:

με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000,

με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας,

ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

Ο οργανισμός υπενθυμίζει ότι το Amber Alert Hellas ενεργοποιείται σε περιπτώσεις εξαφάνισης ανηλίκων όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή ή η ασφάλειά τους μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, με στόχο την άμεση κινητοποίηση πολιτών, Αρχών και μέσων ενημέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευση «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» email:116000@hamogelo.gr.