Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση του 14χρονου Aloush Abderrahman, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος χάθηκε το βράδυ της Κυριακής 24ης Μαΐου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το πρωί της 25ης Μαΐου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν παράγοντες που θέτουν τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο.

Ο Aloush (επ.) Αbderrahman (ον)., έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.55 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς και μαύρα παπούτσια. Φορά γυαλιά μυωπίας. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.