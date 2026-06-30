Συναγερμός για την εξαφάνιση 37χρονης από την Ηλεία - Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 37χρονης Ντανοπούλου Διονυσίας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης (23/6) από την περιοχή Μούτελη Ηλείας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχουν λόγοι που προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια και τη ζωή της.

Η Ντανοπούλου Διονυσία έχει ύψος 1.69μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι ,μακό μπλούζα και σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση